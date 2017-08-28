Шредер возглавит совет директоров «Роснефти» 2 28.08.2017, 20:09

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Ранее авторитетные немецкие политики раскритиковали Шредера за намерение войти в совет директоров «Роснефти».

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер станет председателем совета директоров «Роснефти». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом проекта директивы правительства.

Сама директива согласована профильными министерствами и направлена в правительство. Уточняется, что Шредер — «авторитетный политик мирового масштаба, последовательно выступающий за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере». В связи с этим ему и предложили пост председателя.

Сейчас совет директоров «Роснефти» возглавляет помощник президента России Андрей Белоусов.

О приглашении Шредера в совет директоров стало известно в начале августа. Источники РБК поясняли, что бывший политик станет независимым директором.

Планируется, что число директоров увеличится с девяти до 11: в совет, помимо Шредера, войдет министр энергетики Александр Новак. Бывший канцлер станет четвертым независимым директором: помимо него это управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин и бывший сотрудник ExxonMobil Дональд Хамфриз. В совет также входят глава «Роснефти» Игорь Сечин, президент BP Роберт Дадли, Гильермо Кинтеро и представители новых инвесторов «Роснефти» — Айван Глазенберг из Glencore и Файзал Алсуваиди из Qatar Foundation.

Шредер руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет Nord Stream 2. Он был членом совета директоров ТНК-BP, которую затем купила «Роснефть». Как писал «Коммерсант», тогда его выбрали по рекомендации властей России — Шредер дружит с президентом Владимиром Путиным. После сделки Шредер не попал в совет директоров материнской компании.