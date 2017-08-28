12 продуктов, которые способны продлить молодость 28.08.2017, 20:18

На продолжительность молодости влияет не только генетическая предрасположенность, но питание.

Учеными всего мира ведутся работы над изучением механизма старения и поиском путей продления жизни. Установлено, что на продолжительность жизни влияет не только генетическая предрасположенность, но и образ жизни, то есть множество мелких факторов, таких как физическая активность, сон, питание, которые мы в силах и даже обязаны контролировать.

03info.com представляет список продуктов питания, защищающих организм от воспалительных процессов, ломкости костей и рака, то есть позволяющих продлевать человеческую жизнь.

Итак, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, помимо формирования хороших привычек и выполнения достаточного количества физических упражнений, вам следует также следить за своим меню.

1. Фрукты и овощи.

Если другие виды продуктов – мясо, рыба, молоко, злаковые — дают организму необходимые калории, жиры и минералы, то овощи и, в первую очередь, фрукты — биохимические элементы, предохраняющие и удлиняющие срок жизни клеток.

Причем они должны быть разноцветные, отмечают американские исследователи.

В частности, овощи помогают нормализовать обмен веществ, похудеть, а употребление трех их порций в день снижает риск инфаркта на 42%.

Британские учёные установили, что, например, увеличение дневного рациона всего на 50 грамм свежих овощей и фруктов понижает риск заболеваемости раком на 20%.

1.1. Яблоки, виноград.

Содержат кверцин, который препятствует вредному воздействию свободных радикалов на организм, обладает противовоспалительным действием, тормозит развитие раковых клеток, препятствует развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Наиболее богата антиоксидантами кожура фруктов.

Виноград стимулирует работу мозга, дает работоспособность. Яблоки очищают и питают, способствуют кроветворению, повышают иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, поддерживают постоянный уровень сахара в крови.

Кожура яблок содержит рибофлавин, мощнейший антиоксидант, защищающий от рака кожи.

Кроме того, в яблоках много клетчатки, которая дает чувство сытости на несколько часов.

Содержащаяся в яблоках хлорогеновая кислота способствует нормализации работы печени.

В яблоках имеется пектин и специальные волокна, которые препятствуют отложению холестерина в кровеносных сосудах, помогают связывать и выводить излишек холестерина, образующегося в печени. Пектин способен связывать поступающие в организм вредные вещества, в том числе свинец и мышьяк, и выводить их из организма, тем самым снижая вероятность развития рака толстой кишки.

1.2. Томаты.

Содержат столь широкий спектр витаминов и микроэлементов, что их целесообразно использовать не столько для питания, сколько в медицинских целях.

В томатах содержится ликопин – мощное оружие против болезней. Ликопин помогает нормализовать холестериновый обмен, активизирует процесс пищеварения, нормализует аппетит, подавляет болезнетворную кишечную микрофлору, предотвращает развитие атеросклероза, рака груди, простаты, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистых болезней, позитивно влияет на гормоны, регулирующие метаболизм жиров и сахара, способствует снижению веса, содержит в норме кислотно–щелочное равновесие, что уменьшает риск быстрого износа внутренних органов. Имеет антибактериальные и противогрибковые свойства, укрепляет стенки сосудов и капилляров, благотворно воздействует на кожу лица, питает и омолаживает, особенно это касается сухой, морщинистой и пигментированной кожи. Является профилактическим средством против различных расстройств печени.

1.3. Морковь.

Содержит множество витаминов и минералов, а также бета-каротин - вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Бета-каротин нейтрализует свободные радикалы, разрушающие генную структуру и провоцирующие рак, снижает риск остеопороза. Необходим для нормального зрения, поддерживает в хорошем состоянии кожу и слизистые оболочки. Нормализует работу печени, сердечно-сосудистой системы, почек, желудка, минеральный обмен. Однако необходимо помнить, что бета-каротин лучше растворяется в жирах, поэтому к салату из моркови нужно обязательно добавлять масло или сметану.

1.4. Сладкий перец.

Содержащиеся в перце бета-каротин и витамин С помогают предотвратить образование раковых клеток и оказывают лечебное действие на больных раком. Красный перец лечит расстройства пищеварения и язву. Зелёный перец богат р-кумаровой и хлорогеновой кислотами, которые связывают и удаляют из организма нитроксиды — потенциальные канцерогены. В красном перце, как и в томате, содержится ликопин и красящее вещество лютеолин, препятствующие развитию рака, сердечно-сосудистых заболеваний и возрастных проблем.

1.5. Капуста.

Богатые клетчаткой овощи семейства крестоцветных — капуста, кольраби, кресс водяной, хрен, редис, репа, брюква, горчичное семя — выводят токсины и канцерогенные вещества из организма; содержат сульфорафан и другие антиоксиданты, помогающие защищать здоровые клетки от их повреждений свободными радикалами, что предотвращает возможные раковые заболевания. Кроме того, они давно признаны богатыми источниками витамина С и кальция.

2. Ягоды.

Для мозга, костей и мускулов полезно есть ягоды. Он не только способствуют продлению жизни, благодаря содержащимся в них антиоксидантам, защищают организм от повреждений свободными радикалами, но и значительно улучшают ее качество. А антоцианы, имеющиеся в них, особенно полезны для полноценного функционирования мозга и мышц.

К тому же красящие пигменты, которые содержатся в ягодах, — одни из самых мощных средств, которые замедляют процессы старения.

Черная смородина способствуют быстрому обновлению и восстановлению клеток, а еще препятствует образованию лишнего веса. Растворяет камни в почках, помогает улетучиться депрессии и хронической усталости. Это отличное тонизирующее, общеукрепляющее и даже противовирусное средство!

Если же часто кушать чернику, то можно предотвратить развитие множества инфекций и даже раковых опухолей. Эта же ягода сохранит молодость глаз. Содержит антоциан (естественный краситель), который улучшает работу головного мозга.

Клюква содержит меланин и органические кислоты, является одним из самых полезных для кожи продуктов. Исследования показывают, что богатая калием клюква может помочь снизить уровень плохого холестерина, а регулярное употребление этих кисловатых ягод может помочь снизить общий риск сердечно-сосудистых заболеваний на целых 40%.

Гранат содержит много фитохимических веществ, которые защищают слизистые оболочки артерий от воспалений и повреждений. Гранатовый сок стимулирует образование в организме окиси азота, что расширяет сосуды и улучшает движение крови в сосудах.

2.1. Клубника.

В 5-ти средних клубничках витамина С столько, сколько в одном апельсине. Богата фолиевой кислотой и калием, который жизненно необходим сердечной мышце.

Ученые обнаружили, что клубника содержит определенные химические вещества, способные ослаблять воспалительные процессы в организме и устранять вред, вызванный окислением, а также усиливает либидо как у мужчин, так и у женщин. Все это отодвигает старение, помогает отсрочить потерю памяти и наступление двигательных расстройств. Нормализует обмен веществ, выработку гормонов щитовидной железы, может стать альтернативой мочегонных средств.

Высокое содержание железа в клубнике повышает иммунитет организма. Некоторые красящие вещества и эфирные масла, которыми богата эта ягода, способны сдерживать образование энзимов, провоцирующих развитие рака.

3. Чеснок и лук.

Лук и чеснок препятствуют воздействию ионизирующей радиации, рекомендованы людям, работающим с оргтехникой. Чеснок – один из лучших противораковых продуктов благодаря большому количеству содержащихся в нем органических соединений селена, которые способны предотвращать появление злокачественных новообразований. 345 француженок с первой стадией рака груди, систематически употребляли свежий чеснок и продукты, богатые клетчаткой, в итоге, заболевание не развивалось.

Чеснок проявляет такие же мощные антибактериальные свойства, как и пенициллин, но без побочных действий, по мнению американских специалистов. Кроме того, он выводит тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий), способен снизить нагрузку на сердце, благодаря своей способности понижать давление содействуя более активному току крови, улучшает свертываемость крови, также он способен снижать уровень плохого холестерина и повышать уровень хорошего. Свежий чеснок снижает уровень общего холестерина на 7 – 9%. Усиливает иммунную функцию.

Содержит особые летучие вещества – фитонциды, губительные для многих болезнетворных и гнилостных бактерий, возбудителей многих чрезвычайно опасных болезней (чума, холера, туберкулез, дифтерия).

Употреблять чеснок нужно особым образом: зубчики, выжатые через чесночницу или в мелко-порезанном виде, должны предварительно полежать в течение 15 минут. В результате взаимодействия чеснока с воздухом происходит выработка аллицина – превосходного борца с раком.

Эффективно избавить от неприятного чесночного запаха поможет свежий пучок петрушки. Для этого, после

4. Зелень.

Содержит огромное количество витаминов, способных обезопасить организм от болезней.

Петрушка, помимо прочих витаминов и микроэлементов, содержит в 5 раз больше витамина С, чем лимон. Обладает омолаживающими свойствами, необходимыми для кислородного обмена и поддержания нормальной функции мозга, надпочечных и щитовидных желез. Микроэлементы сока петрушки способствуют укреплению кровеносных сосудов, особенно капилляров и артерий. zelen

Укроп эффективно регулирует работу желудочно-кишечного тракта, понижает давление и благотворно влияет на сердечную деятельность. В силу полезных свойств, укроп способен облегчать симптомы цистита и почечных заболеваний. Укроп обладает мочегонными и желчегонными свойствами, а также применяется как средство усиления секреции молока у кормящих матерей. А еще зелень укропа мгновенно облегчает головную боль и помогает справиться с бессонницей.

Щавель стимулирует отделение желудочно-кишечного сока, перистальтику кишечника (это важно для сохранения молодости). Однако в большом количестве щавелевая кислота вредна, особенно людям пожилого возраста.

Шпинат и салат предотвращают рак. Калий и фолиевая кислота, которые содержатся в шпинате, помогают снизить кровяное давление, и, согласно последним исследованиям, одна порция шпината в день может помочь снизить риск сердечных заболеваний на 11%.

5. Рыба и яйца.

Яйца и рыба, в особенности морская, богаты жирными кислотами Омега-3, которые помогают похудеть и бороться с ожирением, а также предотвращают возникновение отложений холестерина на стенках кровеносных сосудов, уменьшая, тем самым, вероятность возникновение аритмии. Помогают поддерживать остроту мышления и препятствуют деградации.

Морепродукты замедляют старение, нормализуют сердцебиение и свертывание крови, регулируют содержание сахара в крови и активизируют работу мозга.

Кто заботится о своем сердце, должен есть больше рыбы вместо мяса. Три «рыбных» обеда в неделю или 30 грамм рыбы в день уменьшают риск возникновения инфаркта на 50%. Происходит это благодаря содержанию в рыбе жирных кислот Омега-3, благоприятно действующих на клеточные мембраны. И действительно, статистика показывает, что японцы и эскимосы, регулярно употребляющие рыбу, намного реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем народы, чей рацион беден рыбными продуктами.

Ранее ученые заявили, что две порции жирной рыбы в неделю в пожилом возрасте способны продлить жизнь более чем на два года.

Больше всего Омега-3 кислот содержится в: консервированной печени трески, кильке и атлантической сельди.

6. Оливковое масло.

Исследователи из разных стран обращают внимание на то, что оливковое масло содержит множество витаминов, таких как A, D, K, F, помогающих снизить риск возникновения рака и заболеваний сердца. Содержит мононенасыщенные жирные кислоты, способствующие лучшему усвоению каротиноидов: ликопина из томатов, бета-каротина из оранжевых и лютеина из листовых овощей. Более того, в оливковом масле содержится большое количество полифенола, способного бороться со старением.

Оливковое масло экстра-класса, изготовленное методом холодного отжима, считается лучшим.

7. Орехи.

Орехам, по питательности, наличию белков, витаминов и других полезных элементов нет равных среди многих продуктов. В своем составе они содержат очень полезные, ненасыщенные жиры, включая Омега-3 жирные кислоты, которые обладают тем же эффектом, что рыбий жир и оливковое масло. Более того, орехи богаты минералами и антиоксидантами.

Грецкий орех содержит в 50 раз больше витаминов, чем цитрусовые, и в 8 раз больше, чем смородина. Регулярное употребление 3-х орехов в день, предотвратит старческое слабоумие, а 30 г 2-3 раза в неделю, уменьшит вероятность инфаркта на 47%.

8. Нежирные молочные продукты.

Являются одним из основных источников кальция, витаминов группы В, белка. Кстати, врачи считают, что кальций, содержащийся в молочных продуктах, усваивается лучше всего. Особенно полезны кисломолочные продукты. Учеными доказано, что они являются естественными антисептиками: содержащиеся в них полезные бактерии препятствуют размножению бактерий гнилостных, болезнетворных. Потребление кисломолочных продуктов снижает риск развития онкологических заболеваний, они способствуют укреплению иммунитета, нормализации пищеварения.

Исследования показали, что люди, ежедневно употребляющие йогурт, живут дольше тех, в чьем рационе он отсутствует, а все благодаря высокому содержанию кальция, способного отсрочить остеопороз. Кроме того, йогурт содержит полезные бактерии, которые противостоят желудочно-кишечным заболеваниям, вносящим свою лепту в старение организма.

Для женщин будет полезно узнать, что регулярное потребление йогурта уменьшает риск развития вагинальных дрожжевых заболеваний. Он улучшает работу иммунной системы и эффективно борется с раком.

Самые дорогие и самые ценные для организма – «живые» йогурты, так как содержат «живые» бактерии, они имеют срок хранения около 3-х дней. Менее дорогие и немного менее полезные йогурты, имеют срок реализации 2-4 недели. Они тоже содержат «живую» палочку и тоже очень полезны.

9. Цельнозерновые продукты.

Цельнозерновая мука – природный источник сил и энергии, просто находка для людей, которые стремятся правильно питаться, заботятся о своем здоровье, следят за фигурой и хотят просто получать запас витаминов. Это профилактика ожирения и сахарного диабета.

Клетчатка, которая содержится в целом зерне (цельнозерновой хлеб, неочищенный рис, овсяная и гречневая крупы), способствует улучшению работы пищеварительной системы. Усиливает перистальтику кишечника, улучшает желчеотделение, уменьшает аппетит, обладает очищающими свойствами, поддерживает нормальную кишечную флору, облегчает опорожнение кишечника.

А также помогает снизить уровень плохого холестерина в крови, избыток которого увеличивает вероятность образования атеросклероза и повышения артериального давления, и таким образом, снижает риск развития различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Цельнозерновые продукты содержат витамины группы В, необходимые для работы нервной системы и мозга, ускоряющие метаболизм, полезные для кожи и волос, поднимающие жизненный тонус и позитивный настрой.

Цельнозерновой хлеб можно с уверенностью назвать продуктом молодости, ведь он еще и снабжает клетки медью. Благодаря этому суставы остаются подвижными, а мышечные ткани не теряют эластичность.

10. Чай.

Полифенолы, которые содержит чай, продлевают молодость клеток и восстанавливают иммунную систему. chay

Чудодейственные свойства зеленого чая обусловлены содержанием катехина. Это биоактивное вещество способствует восстановлению отмирающих клеток кожи, препятствует развитию атеросклероза, предохраняет от заболевания раком простаты, снижает угрозу развития рака пищеварительной системы на 20%. Ученые отмечают, что для профилактики этого заболевания достаточно выпивать одну чашку в день.

Японцы считают, что зеленый чай продлевает жизнь и оздоравливает сердце.

Зеленый чай активизирует деятельность центральной нервной системы, повышает концентрацию внимания, снижает нервозность. Катехины зеленого чая повышают метаболизм, гарантирующий стабильный вес.

В черном чае катехин не содержится, так как разрушается в процессе его изготовления.

11. Шоколад , какао.

Результаты некоторых экспериментов говорят о том, что шоколад снижает вероятность возникновения сердечных заболеваний. Так, исследователи Потсдамского института диетологии установили: 6 г черного шоколада в день, уменьшает на 39 % возможность возникновения инфаркта и инсульта. Это обусловлено содержанием какао, способного поддерживать здоровье кровеносных сосудов, предотвращать возникновение диабета, болезней почек и болезни Альцгеймера.

Употребление темного шоколада, содержащего флавоноиды, является профилактикой воспалительных процессов, которые обладают антиоксидантными свойствами и способствуют предотвращению образования тромбов. Горький шоколад помогает снизить кровяное давление и уменьшает риск диабета.

Согласно данным Калифорнийской Академии Наук, в нем также содержится фенилэтиламин, поднимающий настроение.

Черный шоколад делают из тертого какао, сахара и масла какао. Чем выше процентное содержание какао, тем он более полезен. Самый полезный шоколад – так называемый, «экстрачерный», содержание какао в таком шоколаде может доходить до 90 %.

Какао в чистом виде расширяет артерии, уменьшает риск образования тромбов, помогает справиться со стрессом, богато магнием и веществами, которые препятствуют старению.

12. Красное вино.

Большее внимание со стороны ученых привлекает красное вино, которое является одной из составляющих средиземноморской диеты. В соответствии с результатами ряда исследований, регулярное употребление 150 мл сухого красного вина способно предотвратить возникновение заболеваний сердца, диабета, болезни Альцгеймера, помогает поддерживать мышцы в тонусе, замедляет процессы старения клеток в человеческом организме, регулирует сахар в крови, снижает риск образования тромбов и развития слабоумия.

Красное вино содержит полифенолы, флавоноиды и танины, которые делают напиток способным омолодить организм и вывести свободные радикалы. Антиоксидантная способность красного вина в 20 раз выше, чем у витамина E. Никакой другой алкогольный напиток не может похвастаться аналогичным эффектом.

Содержащееся в красном вине вещество пицеатаннол препятствует образованию новых жировых клеток, то есть способствует поддержанию здорового веса, согласно недавнего исследования американских ученых из Университета Пердью. Кроме того, пицеатаннол защищает организм от болезней сердечно-сосудистой системы, рака и нейродегенеративных заболеваний.

Однако ни в коем случае не следует злоупотреблять крепким алкоголем, это губительно скажется на печени, может привести к ожирению и раку, не говоря уже о печальных последствиях пьяного поведения.