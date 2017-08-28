Игорь Криушенко: Сборная Беларуси может постараться сыграть, как «Барселона» 28.08.2017, 21:15

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Наставник сборной Беларуси порассуждал о том, что выйдет, если белорусы будут играть в стиле «сине-гранатовых».

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко перед отборочными матчами с Люксембургом и Швецией в квалификации к чемпионату мира 2018 года рассказал о выборе кандидатов в команду и порассуждал о том, что выйдет, если белорусская дружина попытается сыграть, как «Барселона», сообщает официальный сайт АБФФ.

— Все ли 23 человека, вызванные на сбор, прибыли? Есть ли проблемы?

— Практически все прибыли. Не доехал пока Сережа Политевич — вчера вечером была игра. По предварительным опросам докторов — основная масса здорова. Есть 1−2 человека с небольшими вопросами, но, думаю, после сегодняшней тренировки все окончательно станет на свои места.

— Мартынович был капитаном при Хацкевиче, сейчас играет в основе «Краснодара», но на сбор не вызван.

— По Саше момент следующий — общался с ним по телефону, игры «Краснодара» тоже смотрю. Очень плотный график был у команды — за 27 дней команда сыграла 9 матчей. Это подразумевает под собой физическую усталость и определенную выхолощенность. Есть также небольшое микроповреждение. Все эти факторы привели к тому, что на этот сбор я его не вызвал. А дальше — «Краснодар» не попал в группу ЛЕ, игровой график разгрузится. Не ищите подводных моментов. Так сложились обстоятельства на данный момент.

— Вчерашний матч «Шахтёр» — БАТЭ не подвигнул на мысль, что стоило бы вызвать на сбор Стасевича и Родионова?

— Я никогда никого не вычеркиваю из списка сборной. У ребят было неплохое состояние в игре, чувствуется, что они набрали кондиции. Решение на данный момент принято. Сыграем игру в Люксембурге, может, что поменяется. У нас 8 человек на карточках, так что все может измениться после игры. А так, понравились мне Родионов и Стасевич в этой игре.

— Футболисты БАТЭ сыграли за 11 дней 4 матча. Как планируете их использовать?

— Если я вызвал их — использовать буду. Другой момент — перед Люксембургом определимся с окончательным состоянием кандидатов. Немаловажен момент свежести — 4 матча за 11 дней. Но Риос был травмирован, не играл две первые игры, то же с Поляковым. Здесь по-большому счету только Драгун и Гордейчук, но Ермакович делал ротацию в этих играх. Сказать, что уж такая аховая ситуация по состоянию — не могу. Тем более завтра будет небольшое медицинское обследование. Всех кого вызвал, постараюсь использовать.

— Вы не считаете, что на сегодня вратарская позиция в сборной выглядит слабовато?

— Конечно, момент практики важен. Но опять же в этой ситуации было бы неправильно забирать у молодежной сборной Щербицкого — у них две важные стартовые игры в отборе. На данный момент считаю, что это оптимальное, что мы могли вызвать.

— Черник номер один?

— Есть три тренировочных дня — посмотрим. Судя по опыту, наигрышу за сборную— на данный момент Сережа № 1.

— На «Кубке Короля» было просмотрено много игроков, но вызван только Наумов. Остальных планируете как-то использовать?

— Для этого и был этот турнир, чтобы просмотреть игроков. Если заметили, ездила большая группа игроков молодежной сборной, поэтому представительство было фифти-фифти. Информацию мы получили, здесь уже будем смотреть, следить за ними дальше.

— Сборная попала в сложное положение — вчера был день рождения у Климовича, сегодня — у Алисейко. Завтра — у Балановича. Не уйдет команда в загул?

— Не думаю. Максимум — сладкий стол. После отборочных игр — пожалуйста, ничто человеческое не чуждо. Лишь бы в разумных пределах. Но сейчас только сладкое.

— Слова Георгия Кондратьева про «сбродную» не задели?

— Каждый имеет право на свое суждение. То, что хотел сказать Георгий Петрович, он сказал. Мы общались с ним после этого, он объяснил свою позицию, сказал, что не хотел кого-то обидеть или унизить. У него свое мнение, у меня — свое.

— У меня на рабочем столе стоит перекидной календарь, на каждом месяце там портрет игрока сборной. Сегодня обнаружил, что из двенадцати девяти сейчас нет в сборной. Не слишком ли крутой поворот в изменении состава?

— Все равно это когда-то должно происходить. Мы не так уж круто заворачиваем, но изменения есть. Тут главное — мотивация людей, которые приезжают в сборную. Это их огромное желание и стремление. Так складывается ситуация — из двенадцати девяти уже нет. Но дверь в сборную не закрыта ни для кого. Для меня важны желание, мотивация и стремление. Ничто не вечно под Луной — кто-то становится старше, кто-то стареет. Это жизнь и главное, что все относятся к этому с пониманием. Никто не бросает камень в огород, со всеми ребятами в хороших отношениях. Мы разговаривали, возможно, сыграем прощальный матч ребят за сборную. Это жизнь, и во всех сборных так происходит. Мы не исключение.

— Бернд Штанге недавно говорил, что наша сборная далека от современных тенденций футбола. Вы с ним согласны?

— Вы вот ищете, кто что сказал. Скажите, где сейчас работает Штанге? Хотя у меня с ним были очень хорошие отношения, когда он здесь работал в Беларуси. Поверьте, мы следим за тенденциями, за тем, что происходит в мировом футболе. Но нужно исходить из того, что у нас есть. Можно постараться сыграть, как «Барселона», но если у тебя нет такого набора исполнителей — это будет выглядеть смешно и жалко. За тенденциями мы следим и стараемся использовать в своей работе.

— Сборная Люксембурга для нас как кость в горле. Хорошо изучили соперника и как с ним можно бороться?

— За сборную Люксембурга выступают достаточно квалифицированные футболисты, которые выступают в европейских клубах неплохого уровня. Изучали соперника, готовились, сейчас попытаемся донести до ребят то, что собрали. Простой игра не будет — со всеми дома Люксембург играет упорно, при поддержке зрителей стараются обороняться компактно и большим числом, быстро переходить в атаку. Постараемся противопоставить им свои сильные стороны. Как я говорил, мы будем стремиться в любом матче играть на результат, и эта игра не будет исключением.

— После победы «Крумкачоў» над БАТЭ не было желания вызвать кого-то из команды Алексея Кучука?

— Вы задаете вопросы, которые нормальные журналисты бы не задали. Если вы хотите повеселиться, посмеяться, тогда да. Я видел игру. Так она сложилась, что «Крумкачы» выиграли. БАТЭ, наверное, был мыслями уже в другом месте. Понятно, что недооценивать никакого соперника нельзя. Но еще раз повторю, что кандидатом в сборную может быть футболист, который не в одной игре, а на протяжении какого-то промежутка времени должен демонстрировать определенный уровень, подходить по требованиям. Эти факторы важны при рассмотрении и выборе кандидатов. Молодцы, обыграли — вопросов нет. Не буду принижать достоинство «Крумкачоў». Но давайте более серьезно относиться к людям, которые приезжают в сборную.

— Эдгар Олехнович после перехода в «Шахтер» по-новому раскрылся. Он один из ведущих распасовщиков в чемпионате. Не обратили ли внимания на этот факт, и не является ли он кандидатом на будущее в сборную?

— Обратил. Опорная зона — то место, где у нас больше всего футболистов хорошего уровня. Здесь достаточно серьезная конкуренция. Со счетов его не сбрасываем, но на данный момент отдаем предпочтение другим футболистам.

— Появилось фото, где вас на входе на стадион обыскивает ОМОН. Насколько вас обижает такое отношение?

— А чем я отличаюсь от других граждан Беларуси? Если ко всем одинаковые требования — значит, ко всем. Я через служебный вход хожу редко — ходил бы через него, может быть, не обыскивали бы. Для меня этот вопрос не принципиальный.

— Обострилась борьба за 1-е место в чемпионате. Это благо для сборной?

— Любая конкуренция — хороший момент, она не позволяет расслабляться. Где есть борьба, где есть конкуренция — это всегда сопутствует прогрессу самих футболистов. Думаю, для сборной это хорошо.

— Насколько ваше будущее в сборной зависит от предстоящих матчей?

— Судьба любого тренера зависит от результатов. Моя работа будет тоже оцениваться по результату. А результат — это набранные очки, или, по крайней мере, — уровень игры. Вот моменты, по которым оценивается работа. А сказать, что сыграем неудачно эти игры, и я уйду — тоже так не могу. Пока вопрос так резко не стоит.

31 августа, в 21.45, по белорусскому времени сборная Беларуси сыграет на выезде с Люксембургом, затем 3 сентября в 19.00 померится силами со Швецией на поле «Борисов-Арены». Оба официальных матча будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 2».