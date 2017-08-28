Андрей Ожаровский: Строить атомный реактор рядом с Минском - какое-то средневековье 3 28.08.2017, 21:26

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Андрей Ожаровский

Что за атомный реактор будет в семи километрах от Минска.

Через несколько лет в Беларуси заработают не два, а три атомных реактора. Третий планируется построить... в 7 километрах от Минска. Об этом сообщил директор института "Сосны" Андрей Кузьмин. По его словам, тот же "Росатом" в Соснах "построит" исследовательский ядерный реактор и Центр ядерных исследований", передает euroradio.fm.

Что это будет за реактор, какой мощности и для каких конкретно целей его будут использовать белорусские ученые, не уточняется. Но в данном случае более актуален ответ на другой вопрос: насколько безопасно строить, пусть только исследовательский, но атомный реактор так близко от города?

Белорусский учёный-физик, бывший член Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев, планы по строительству атомного реактора возле Минска считает глупостью.

"Честно говоря, я не знаю, зачем там этот реактор и что они там собираются исследовать. Но в любом случае размещать его чуть ли не в городе — это глупость, характерная для СССР. Тогда даже в центре Москвы было несколько исследовательских реакторов. Но дело в том, что каждый объект, который имеет отношение к "мирному атому", опасен".

Обычно, говорит Воронежцев, в такого рода институтах строят реактор небольшой мощности. Но даже небольшой реактор имеет один, но большой изъян — он вырабатывает ядерные отходы.

"Каждый реактор — это, прежде всего, производитель ядерных отходов. Это, как и любое другое производство, не застраховано от внештатных ситуаций. А внештатная ситуация на объекте с атомным реактором угрожает жизни и здоровью большого количества людей. Особенно, если этот объект находится недалеко от густонаселенного города".

Коллегу поддерживает российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

"Строить новый реактор, пусть и небольшой, но недалеко от города — это какое-то средневековье. Ведь всё равно могут происходить аварии с выбросом радиации в окружающую среду. К примеру, в России, рядом с Белоярскай атомной станцией в городе Заречный Свердловской области находится подобный исследовательский реактор. По официальным данным "Росатома", этот реактор виноват в том, что ближайший водоём загрязнён плутонием, европием и другими "злобными" радионуклидами. Просто "что-то пошло не так" с системами очистки и охлаждения".

По словам российского эксперта, исследовательские атомные реакторы применяются и в медицинских целях. Но и это уже "вчерашний день".

"Обычно такие реакторы используются в материаловедении. Чтобы знать, как в условиях радиационных полей ведут те или иные материалы. Иногда используются для медицины: для наработки изотопов. Но уже давно изотопы нарабатывают на циклотронах — намного менее опасных устройствах. Как научный инструмент, исследовательский ядерный реактор не является сегодня чем-то важным. Скорее всего, реактор предназначен для "обслуживания интересов" Островецкой атомной станции. Не исключено, что разговоры о реакторе в "Соснах" — это часть пиар-кампании по продвижению БелАЭС. Ведь достаточно сложно выступать против науки. Но даже для научно-исследовательского реактора, который может нести опасность, необходимо искать другое место, подальше от столицы. Как по мне, то пользы от него никакой, потому что нет таких задач, которые бы исключительно с помощью таких "мелких" реакторов можно бы было решить".