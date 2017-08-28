Аэродром Орша открыли для международных полетов 1 28.08.2017, 21:49

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Соответствующее решение принял Совмин.

Правительство открыло аэродром Орша для выполнения международных полетов воздушных судов

Правительство открыло аэродром Орша для выполнения международных полетов воздушных судов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 августа 2017 года № 651, сообщает БелТА.

Государственным пограничному и таможенному комитетам, министерствам здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия поручили обеспечить на аэродроме Орша осуществление пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и иных видов контроля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.