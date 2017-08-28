закрыть
28 августа 2017, понедельник, 22:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Аэродром Орша открыли для международных полетов

1
  • 28.08.2017, 21:49
  • 1,929

Соответствующее решение принял Совмин.

Правительство открыло аэродром Орша для выполнения международных полетов воздушных судов

Правительство открыло аэродром Орша для выполнения международных полетов воздушных судов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 августа 2017 года № 651, сообщает БелТА.

Государственным пограничному и таможенному комитетам, министерствам здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия поручили обеспечить на аэродроме Орша осуществление пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и иных видов контроля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Мнение

Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
Какими будут перемены в Беларуси?
Какими будут перемены в Беларуси? Евгений Афнагель
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз