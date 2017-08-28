Курт Волкер: Учения «Запад-2017» могут привести к агрессии 28.08.2017, 22:00

Курт Волкер

Спецпредставитель США заявил о готовности к военной агрессии в связи с учениями «Запад-2017».

Предстоящие российско-белорусские военные учения Запад-2017 заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий, в том числе, военной агрессии. Об этом заявил Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью интернет-каналу Прямой, передает korrespondent.net.

“Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе”, – сказал он.

Напомним, учения Запад-2017 пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники.

В НАТО намерены внимательно следить за тем, как РФ и Беларусь будут проводить учения.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что учения Запад-2017 могут быть использованы Россией для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины.