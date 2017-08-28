СМИ узнали дату презентации iPhone 8 1 28.08.2017, 22:02

Новая модель iPhone будет представлена уже в начале сентября.

Компания Apple 12 сентября представит смартфон iPhone 8. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 12 сентября, кроме трех новых моделей, iPhone 8 Apple также покажет часы Apple Watch с поддержкой LTE и телевизионную приставку AppleTV 5.

Согласно информации Forbes, iPhone 8 немного больше, чем iPhone 7, но заметно меньше, чем iPhone 7 Plus. Он похож на Samsung Galaxy S8 по внешнему виду, и для большинства владельцев должен быть относительно удобен для использования одной рукой.

ззадняя крышка смартфона выполнена из стекла для поддержки беспроводной зарядки. Также iPhone 8 имеет 5,8-дюймовый безрамочный дисплей, а в верхней части дисплея находится прорезь под динамик и датчики.