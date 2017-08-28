Фотофакт: в Минске продают ручки для школьников за 150 рублей 28.08.2017, 22:14

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Фото: «Онлайнер»

В столице открылся магазин канцтоваров для школьников с невероятными ценами.

Хозяева магазина говорят, что любовь к карандашам, ручкам и бумаге возвращается. Поэтому здесь не только полки с большим ассортиментом, но и канцбар — можно выпить кофе и протестировать разные маркеры, ножницы и степлеры, пишет «Онлайнер».

Магазин на Сурганова, 54, открыла компания «Офистон» — крупный импортер канцтоваров.

— Мы поставляем продукцию во все торговые сети, но сейчас решили открыть свой магазин. Потому что здесь можно показывать инновационные товары и оказывать постоянную консультативную помощь, — рассказала соучредитель «Белкантона» Елена Ахвледиани.

Здесь говорят, что идею с баром придумали сами. И даже собираются зарегистрировать.

— Многие канцтовары продаются в упаковках. Только дома, открыв ее, вы узнаете, что купили. Между тем рынок канцтоваров сейчас настолько интересен, что многое хочется попробовать на месте.

Ну и рядом — стеллаж для обеспеченных любителей письма. Здесь лежат ручки Cross. Елена говорит, что такими подписывает документы президент США и «не только он».

— Вообще дорогие ручки гендерно не окрашиваются. Кроме вот такой вот модели.

Или вот еще красивая модель для дочки-школьницы. На нее можно вешать сменные подвески. Стоит почти 150 рублей.

Самая дорогая ручка Graf von Faber-Castell здесь стоит около 1500 рублей. Заключена она в корпус из африканского черного дерева гренадил. Перо частично сделано из золота 18 карат, частично покрыто платиной.