Богдан Яременко: Украинцы, поберегитесь ездить в Беларусь в ближайшее время 28.08.2017, 22:19

Богдан Яременко

Российские и белорусские спецслужбы накануне «Запада-2017» будут массово фабриковать дела против «диверсантов и шпионов».

Исчезновение в Беларуси сына украинского военного, 19-летнего Павла Гриба может быть работой российских и белорусских спецслужб, которые хотят себя показать накануне проведения учений "Запад-2017" в республике. Такое мнение высказал украинский дипломат, глава благотворительного фонда "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко в Facebook.

Он отметил, что одного из его коллег по фонду накануне тоже пригласили выступить в Минске на тему региональной и глобальной безопасности.

"Нам показалось очень подозрительным такое срочное приглашение от людей, с которыми мы раньше не сотрудничали, да еще и совпадение во времени этого приглашения с проведением крупных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", – рассказал дипломат.

Яременко добавил, что учения в Беларуси не могут проходить без разнопланового сопровождения спецслужб. А поскольку Украина и НАТО выразили обеспокоенность учениями и предупредили, что будут внимательно за ними следить, российские и белорусские спецслужбы будут лезть из кожи, "обеспечивая проведение учений".

"Их интересом может быть провоцирование и фальсификация дел с диверсантами, шпионами и т.д., а также проведение информационных мероприятий, которые показали бы, что нет никаких оснований для международного беспокойства, что экспертное и другие сообщества свободно и красиво общаются с белорусами, пока правительства их стран "устраивают истерику" вокруг "Запада-2017", – подчеркнул он.

Дипломат рассказал, что его организация написала "принимающей стороне" письмо, сообщив, что сайт "Майдана закордонних справ" заблокирован в России, а против двух сотрудников фонда в РФ открыты уголовные дела. На что получила ответ, что приглашающая сторона не сможет гарантировать безопасность и неприкосновенность украинцев в Минске.

"Включаем головы, и давайте не помогать ФСБ и КГБ выполнять план работы – поберегитесь ездить в Беларусь в ближайшее время. Особенно если вы или ваша семья, или близкие люди – активные патриоты, участвовали в АТО, были участниками Майдана и тому подобное", – предупредил Яременко.

Офицер запаса Игорь Гриб заявил, что 24 августа сотрудники ФСБ России похитили в Гомеле его сына. По словам Гриба, выяснилось, что ФСБ РФ по Краснодарскому краю в городе Сочи разыскивает его сына Павла по статье, связанной с терроризмом. Офицер сообщил, что в Гомель его сын отправился на встречу с девушкой из России, но так и не вернулся домой.

Посольство Украины в Минске направило ноту в министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснить местонахождение 19-летнего Павла Гриба.

Учения "Запад-2017" пройдут в Беларуси с 14-го по 20 сентября. Военнослужащие РФ начали прибывать в страну 24 июля.