Какие дизайнерские квартиры продают белорусы 2 28.08.2017, 22:30

Восемь впечатляющих квартир, на которые хозяева не жалели денег.

«Хороший дизайнерский ремонт стоит половину стоимости квартиры», — любят говорить дизайнеры. Tut.by выбрал самые впечатляющие квартиры на вторичном рынке жилья, на которые хозяева, как сказано в объявлениях, «денег не жалели».

И фантазии тоже.

Двухкомнатная квартира на проспекте Дзержинского, 15 продается с посылом «для VIP» и рекламой — «качественный и свежий евроремонт». Впечатляющий портал в кухне-гостиной сделан с намеком на 90-е — самый пик таких дизайнерских решений. Такой же портал есть и в прихожей, общий тон которого поддерживает потолок. Квартира площадью 66 квадратных метров. Цена вопроса — 160 тысяч долларов в эквиваленте, по 2424 за квадратный метр.

Трехкомнатную квартиру на улице Стариновской, 7 хозяева рекламируют от души. Пишут, что квартира «роскошная, полностью укомплектована, что позволит вам переехать, захватив с собой лишь зубную щетку». Общая площадь жилья — 90 «квадратов». Изюминка интерьера — трехметровые потолки с очень смелым цветовым решением. Цена вопроса — 159 тысяч долларов в эквиваленте, по 1767 за «квадрат».

Двухкомнатная квартира, которая продается на улице Берута, 11а, также с акцентом на потолке — в гостиной его сделали черным и глянцевым. Жилье площадью 75 квадратных метров расположено в каркасном доме 2008 года постройки. Квартиру предлагают с мебелью и техникой за 120 тысяч долларов, по 1600 за «квадрат».

В двухкомнатной квартире на проспекте Независимости, 168−2 «на 100% реализован стильный дизайн-проект с многоуровневыми потолками». Квартира площадью 75 квадратных метров, с двумя санузлами. Жилье предлагают с мебелью и техникой за 115 тысяч долларов, по 1531 за «квадрат».

Однокомнатную сталинку с дизайнерским ремонтом предлагают на Стахановской улице. В объявлении сказано, что планировка согласована и узаконена. Площадь — 50 квадратных метров. Жилье продается с мебелью и бытовой техникой. В квартире есть французский балкон, украшенный витражами ручной работы. Цена вопроса — 70 тысяч долларов в эквиваленте.

Квартиру из семи комнат, в которой есть даже сауна, продают на улице Стариновской, 17. Квартира двухуровневая, с запоминающимся интерьером. Жилье площадью 270 квадратных метров. Цена вопроса — 400 тысяч долларов в эквиваленте, по 1476 за «квадрат».

На улице Центральной, 4 предлагают четырехкомнатную квартиру с ремонтом, где часть пола в гостиной — стеклянная. Жилье площадью 85 квадратных метров. Да и в целом интерьер квартиры не скучный, в нем есть все — арки, колонны, лепнина. Цена вопроса — 85 тысяч долларов в эквиваленте, по 993 долларов за «квадрат».

На улице Маяковского, 14 продается «интересная, уютная квартира с дизайнерским ремонтом». Квартира четырехкомнатная, площадью 87 квадратных метров. За нее хозяева просят 160 тысяч долларов в эквиваленте, по 1839 за «квадрат».