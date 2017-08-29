Журналисты засняли дом Януковича в Подмосковье 5 29.08.2017, 7:39

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«Наводку» дал российский певец Иосиф Кобзон.

История с определением местонахождения дома экс-президента Украины Виктора Януковича похожа на детектив. Если накануне журналист Валерий Калныш определил предполагаемое место жительства Януковича в Подмосковье, основываясь на словах Иосифа Кобзона и на данных онлайновых картографических сервисов, то вчера издание Страна.ua опубликовало фото дома, отметив, что указанный Калнышем адрес Януковича не совсем верный.

Журналистка издания отправилась по указанному адресу - село Баковка, улица Лесная 25Б. Журналисты сфотографировали дом, он оказался достаточно скромным:

Как выяснилось, Янукович здесь не живет (фото: Страна)

От живущего рядом местного журналистка узнала, что беглый экс-президент живет не в этом доме, а по соседству.

«Адреса дачи Кобзона и Януковича немного отличаются от тех, что были обнародованы. Правильный адрес Януковича - Лесная 21А», - отмечает издание.

Удалось сфотографировать лишь забор дома 21А - самого здания за высоким ограждением не видно:

Забор предполагаемого дома Януковича (фото: Страна)

Забор предполагаемого дома Януковича (фото: Страна)

«За забором, который в высоту не менее четырех метров, не просматривается почти ничего. Видны лишь окна мансардного этажа - то ли дома охраны, то ли гаража – они в целях безопасности защищены прозрачной пуленепробиваемой стеной. Маленькая табличка уведомляет нас о том, что дом сторожит госпредприятие "Охрана" МВД России. Интернет не ловит», - сообщило издание.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иосиф Кобзон раскрыл СМИ место жительства Януковича, заявив, что бывший украинский президент живет по соседству с ним - в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Журналисты тут же вычислили адрес дачи Кобзона - ул.Лесная 25А, и предполагаемый адрес Януковича - ул. Лесная, 25Б.