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Оршанцы почтили память легендарного командира косинеров

  • 29.08.2017, 7:46
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Активисты напомнили о героической судьбе соратника Калиновского Игната Будиловича.

Мало кто знает, но во время восстания Калиновского существовал свой Оршанский отряд повстанцев под руководством 22-летнего Игната Будилович. Сегодня территория где воевал отряд Будиловича находится на территории Лиозненского района, но оршанцы каждый год ездят на памятник, чтобы почтить людей которые боролись «За нашу и вашу свободу», сообщает orsha.eu.

Последний бой Оршанского отряда произошел 26 апреля 1863 года, но только 28 августа руководителя отряда Игната Будиловича казнили в Орше на территории городской тюрьмы - сегодняшний памятник архитектуры «Бывший иезуитский коллегиум». Там его тело покоится и сейчас, но точное место захоронения не известно.

Несколько лет подряд оршанские активисты различных демократических организаций и просто не равнодушные люди приезжают в деревню Погосище Лиозненского района, чтобы почтить память отряда Будиловича. Состоялись поминальгные мероприятия и в этом году. Кроме возложения цветов и традиционной минуты молчания у памятника звучали стихи посвященные калиновцам.


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