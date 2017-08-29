Ангела Меркель к победе готова Виктор Савинок, «Европейская правда»

29.08.2017, 7:59

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Фото: Ангела Меркель (g20.org)

Секрет политической непотопляемости фрау канцлер.

После трех полных сроков на посту федерального канцлера Германии Ангела Меркель вновь ведет предвыборную гонку в качестве явного лидера.

За 12 лет работы главой немецкого правительства Меркель успела поработать с тремя президентами США, за это время сменилось три президента Франции, столько же премьеров Британии и два президента Украины. Вот уже третий по счету кандидат от немецких социал-демократов вступает с ней в борьбу за кресло главы правительства.

Да что там зарубежные лидеры – 24 сентября на федеральных выборах будут голосовать молодые немцы, вся осознанная жизнь которых пришлась на период правления "фрау канцлерин".

Меняются эпохи – а популярность Меркель все так же высока.

Осенью 2017 года она может вновь возглавить обновленное правительство Германии.

Хотя, несмотря на расслабленное настроение и относительную пассивность избирателей, ставки как никогда высоки. На этих выборах речь идет о выборе вектора развития не только для Германии, но и для Европейского Союза.

В том, каковы шансы Меркель в борьбе за четвертый срок полномочий на посту канцлера, попробуем разобраться в этой статье.

Политический долгожитель

Если Меркель вновь победит и пробудет на посту еще четыре года, она сравняется по длительности пребывания у власти с "канцлером объединения", ныне покойным Гельмутом Колем (1982-1998) и превысит четырнадцатилетний срок правления первого главы правительства ФРГ Конрада Аденауэра (1949-1963).

Но даже нынешнее двенадцатилетнее пребывание у власти – крайне весомое достижение. Особенно если взглянуть на развитие мировой и европейской политики и экономики за прошедшие двенадцать лет.

Ангела Меркель пришла к власти в ноябре 2005 года, когда еще не остыл накал страстей после провала проекта Конституции ЕС на референдуме во Франции, сам Евросоюз только начал "переваривать" вступление десяти новых государств, а в Ираке продолжалась не поддержанная ее предшественником Герхардом Шредером (СДПГ) американская военная кампания. Закончилась же первая каденция Меркель совершенно в других условиях – на фоне пришедшего в Европу мирового финансово-экономического кризиса.

Во время ее второго срока случились катастрофа на АЭС "Фукусима", разразился кризис в еврозоне, всерьез обсуждался отказ Греции от использования евро, а по соседству с ЕС началась "арабская весна".

Работа ее третьего правительства ознаменовалась российской агрессией против Украины, референдумами по вопросам госдолга в Греции и о выходе Великобритании из ЕС, приходом к власти в США Дональда Трампа и его отказом от Парижского климатического соглашения, и – главный вызов для Германии – миграционным кризисом.

Вряд ли нужно доказывать, что реакция на все эти события требовала не только недюжинного политического таланта, но и чисто физической выносливости.

Понятное дело, что такие проблемы не могли не влиять на уровень симпатий к самой канцлерин.

Ее поддержка в немецком обществе была далека от стабильности, раз за разом поднимая дискуссии об "усталости" Меркель от власти и даже о том, что пришла пора искать для нее потенциальных преемников.

Однако рейтинг канцлерин демонстрировал способности "политического феникса", каждый раз восстанавливаясь после ощутимых падений.

Фото: Business Insider

Так, перед выборами 2013 года уровень доверия к Ангеле Меркель в Германии составлял около 68%. Однако миграционный кризис, Brexit и избрание Трампа серьезно подкосили ее рейтинг, к концу 2016 года он находился у отметки в 40%.

Падение стало выглядеть и вовсе катастрофическим после избрания кандидатом в канцлеры от СДПГ экс-главы Европарламента Мартина Шульца в конце января 2017 года. В феврале число сторонников Меркель опустилось до 34%, в то время как Шульца одобряло 50% потенциальных избирателей. Однако уже в апреле ситуация переломилась в пользу канцлерин: в начале месяца рейтинги двух лидеров сравнялись, а в середине мая Меркель обошла Шульца на 13%.

Согласно опросам середины августа, сейчас Меркель поддерживают 52% избирателей, в то время как на стороне главного "эсдека" – 28-30%. Соратнику Шульца по партии, главе МИД Зигмару Габриелю доверяют еще меньше – лишь 19% избирателей.

"Эффект Меркель"

В чем же секрет успеха Меркель?

Почему немцы готовы видеть на посту канцлера именно ее – сформировавшуюся в социалистической ГДР, а не более молодых политиков, начавших политическую карьеру уже в объединенной Германии? Ведь в партии есть яркие фигуры, вроде действующей министра обороны Урсулы фон дер Ляйен или генерального секретаря ХДС Петера Таубера.

Ответ кроется как в качествах самой канцлерин, так и в общеполитической ситуации.

Политический стиль Меркель известен. Кто-то описывает его как проявление вдумчивости, кто-то ругает за недостаток конкретики и полумеры в реагировании, но все признают, что канцлерин – "бегун на длинные дистанции" в политических процессах.

Ей присуще стремление "есть слона по частям", поэтапно решая комплексные проблемы.

Такой подход открывает возможность к компромиссам и дискуссиям, прекрасно коррелируя с процедурами и традициями принятия решений в Евросоюзе. Не удивительно, что с таким подходом Меркель Германия играет ключевую роль в урегулировании кризисов, тем самым еще более укрепляя свою роль в ЕС (пусть даже эту роль не всегда позитивно воспринимают как внутри страны, так и в самом ЕС).

Иными словами, одним из решающих качеств Меркель являются хорошие навыки кризисного менеджмента.

Избирателям нравится то, с каким спокойствием (пусть даже напускным) Меркель подходит к решению неоднозначных вопросов, выдавая в итоге компромиссные решения, приемлемые и для ее сторонников, и для оппонентов ее партии.

Это же качество позволяет Меркель воздерживаться от непродуманных решений.

Хороший пример – действия Меркель после победы Дональда Трампа.

После того, как Барак Обама в ноябре 2016 года, под завесу своей каденции, назвал Германию одним из лидеров "свободного мира", многие надеялись, что Меркель будет соответствовать такому "званию", и ждали от нее жесткого ответа на неоднозначные заявления Трампа.

Но несколько месяцев подряд нового американского лидера критиковали все кто угодно – но только не Меркель. Она, как обычно, держалась в стороне, вновь дав повод для разговоров о ее "слабости" или "усталости от политики".

Однако после встреч с Дональдом Трампом в Вашингтоне, на саммитах НАТО и G7, риторика Меркель по отношению к Штатам существенно изменилась. А по завершению саммита "Большой семерки", в конце мая, прозвучала знаменитая "речь в пивной палатке", во время которой канцлерин призвала Европу к большей солидарности перед лицом изменений в США.

Фото: Salzburger Nachrichten

Как видно, "политическая терпеливость" позволила ей вначале детально выяснить позицию оппонента, а затем уже реагировать. При этом, во-первых, Меркель так и не упомянула фамилии президента США, а во-вторых – адресовала реакцию даже не ему, а своим потенциальным избирателям и гражданам ЕС в целом.

Европа больше не может полагаться на США, заявила тогда лидер Германии. "Нас было шестеро против одного", - рассказала она о закрытых дискуссиях.

"Цифра" и другие темы

На самом деле риторика Меркель о необходимости брать "больше ответственности за происходящее в Европе" не нова. Но теперь на фоне Brexit и противоречий с США она падает на благодатную почву. Возможно, избиратели смогут простить ей даже миграционный кризис, теперь уже сбавивший обороты в Германии.

Помимо этого, Меркель сложно отказать в наличии "политического чутья".

В немецких СМИ звучит даже мысль о визионерстве канцлерин.

И хотя с таким утверждением можно поспорить, Меркель действительно часто обращает внимание на актуальные для глобального развития темы.

Так, в своем интервью немецкому телеканалу ARD в ноябре 2016 года, во время которого канцлерин заявила, что собирается баллотироваться на четвертый срок, едва ли не единственным элементом конкретики стали отсылки к "цифровой экономике". Сейчас же цифровая экономика и последствия развития информационных технологий звучат в кампании едва ли не чаще всех прочих тем. А блок Меркель ХДС/ХСС обещает избирателям осуществить "цифровизацию" немецкой экономики.

А на прошлой неделе Меркель дала обширное интервью немецким видеоблогерам, войдя в диссонанс с утвердившемся в обществе непубличным имиджем канцлерин.

Предполагается, что общение с "акулами Youtube" позволит ХДС/ХСС привлечь на свою сторону молодых избирателей. Последние, кстати, уже вполне могут считаться "поколением Меркель", так как сегодняшние 18-летние (возраст избирательного права в Германии) пошли в школу как раз в 2005 году и вряд ли сознательно помнят ее предшественников.

Впрочем, личность Ангелы Меркель не лишена противоречий.

Мы уже упоминали, что многие ее оппоненты утверждают, что канцлерин избегает конкретики.

С другой стороны, ряд ее критиков утверждает обратное. Die Zeit, к примеру, пишет о склонности Меркель к конкретным задачам и отмечает, что ей не хватает стратегического видения.

Меркель во многом привыкла к "малым шагам", демонстрируя политическую взвешенность и воздерживаясь от скоропалительных заявлений. Но одновременно, в условиях резко меняющегося мира, этот подход сковывает как внутреннеполитические начинания, так и вовлеченность Германии в международные дела.

Так или иначе – Меркель остается лидером гонки и с высокой вероятностью останется канцлером. Но кто будет ее партнерами?

В прежние периоды взаимодействие с партиями, основой риторики которых являются экономика и социальная сфера – СДПГ и СвДП, было практически идеальным для манеры Меркель. Один из этих вариантов коалиции может повториться и нынешней осенью.

Однако сейчас появился еще один вариант.

Теперь в партии Меркель звучат голоса в пользу коалиция с "часто перегибающими палку" визионерами из "Союза90/Зеленых".

Решится ли канцлерин дополнить свою склонность к конкретике стратегическим видением, пусть не всегда совпадающим с ее позицией?

Пока что это – одна из самых больших интриг нынешней парламентской кампании в Германии.

Виктор Савинок, «Европейская правда»