Кого оставят без денег на этот раз? 5 29.08.2017, 8:14

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Власти показывают белорусам фокус с «двойным» дном.

О том, что бывший руководитель совхоза «Городец» и его окружение не в ладах с экономикой, известно давно. Но на днях благодаря материалам Седьмой международной конференции по экономике и финансам вырисовалась впечатляющая картина: Беларусь «закружило» над огромной воронкой, в которую стремительно уходят деньги из бюджета.

Такой вывод основан на следующих факторах: госдолг стремительно растет, социальные расходы государства также быстро сокращаются. В общем, деньги из бюджета куда-то «сдувает».

При этом формально дефицита в бюджете нет. Как такое может получиться? Этот вопрос сайт Charter97.org задал экономисту Леониду Злотникову:

- Практика прошлых лет показывает, что профицит бюджета получался за счет того, что не выполнялись все бюджетные обязательства.

Например, если в начале года в бюджете заложено, что государство будет поддерживать льготников при строительстве жилья, то в середине года власти могут резко поменять «правила игры» и отказаться от этих обязательств. И таких примеров в государственной практике – множество.

Мне приходилось общаться с людьми, которые имеют непосредственное отношение к бюджету Беларуси. При этом меня всегда удивляло: как так получается, что финансируется далеко не все, о чем говорилось в начале года?

Оказалось, что в бюджетной политике Беларуси существует еще одна небольшая деталь. Она вскрылась при моем собственном анализе бюджета Фонда социальной защиты. В отчете пенсионного фонда за первый квартал этого года говорилось о профиците средств. При этом министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила о том, что ФСЗН недополучил 1,5 миллиарда рублей.

Оказалось, что в отчете пенсионного фонда речь шла о поступлениях в номинальном выражении. Я имел возможность подробно изучить эту отчетность и проанализировать цифры. Так вот, все эти данные – условные, номинальные. Если же сумму поступлений в пенсионный фонд перевести в реальные цифры, с учетом инфляции и покупательной способности населения, то получится, что в фонде – дефицит средств и денег на пенсии не хватает. Это один из примеров того, что происходит с бюджетом Беларуси.

- То есть, кроме такого фокуса с ящиком с «двойным дном», власти еще используют практику «пробрасывания» на деньги отдельных категорий населения. Кого могут оставить без денег в следующий раз?

- Ну почему только отдельные категории населении? Все мы, как говорится, находимся в этой лодке. Бюджет охватывает слишком много сторон жизни в стране. Здесь очень трудно предсказать, кто окажется следующим.

Власти могут начать экономить, например, на инвестиционных расходах. В этом году они уже сокращены на 3% по сравнению с прошлым – и это только в номинальном выражении. А в реальном – это еще больше.

Расходы бюджета, как и их экономия, могут быть самыми разными: от зарплат до уборки улиц или деятельности ЖКХ. Бюджет все охватывает, и ради «профицита» в итоговом отчете власти могут сократить или отменить самые разные программы, о которых заявляли в начале года.