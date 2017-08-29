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После пуска северокорейской ракеты «пропал» российский Сахалин

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  • 29.08.2017, 8:20
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Сервис «Яндекс.Карты» перестал отображать остров.

После пуска северокорейской ракеты над Японией на сервисе «Яндекс.Карты» «исчез» российский остров Сахалин.

Причина технического сбоя пока неясна, при этом Сахалин показывается на карте на максимальном отдалении (3000 км), исчезает при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и вновь появляется при дальнейшем приближении, пишет vlasti.net.

Неполадка обнаруживается на карте-схеме, но в режимах спутниковой и гибридной карт никаких неполадок не наблюдается.

Ошибка проявляется в веб-версии сервиса в различных веб-браузерах и в мобильных приложениях для операционных систем iOS и Android.

Проблему заметили примерно в два часа ночи вторника, она по-прежнему присутствует.

Северная Корея неоднократно проводила испытательные запуски баллистических ракет, которые вызывают обеспокоенность у мировой общественности, в первую очередь, у Южной Кореи, США и Японии.


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