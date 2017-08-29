Дома и улицы в Витебске украсили цитатами Шагала 1 29.08.2017, 8:26

Граффити появились в честь 130-летия со дня рождения художника.

В этом году Витебск празднует 130-летие со дня рождения Марка Шагала. Заборы и стены домов на улицах Покровской и Шагала расписали стихами и цитатами из книг художника, пишет tut.by.

Идешь себе по Покровской и читаешь на заборе шагаловское стихотворение в прозе «К моему городу Витебску», опубликованное в нью-йоркском еженедельнике «Эйникайт» 15 февраля 1944 года:

«Как давно, мой город любимый, я не видел тебя, не слыхал, не беседовал с облаками твоими, не опирался о заборы твои.

Подобно грустному вечному страннику — дыханье твое я переносил с одного полотна на другое, все эти годы я обращался к тебе, ты мерещился мне как во сне.

Жизнь прошла не с тобой, но не было, город, картины, в которую я не вдохнул бы твой дух, не было краски такой — не святящейся твоим светом.

Знатоки говорят: в эту самую живопись я что-то привнес. Значит — все же принес тебе пользу!».

Дом-музей Марка Шагала на улице Покровской

Дом-музей Марка Шагала на улице Покровской

Граффити с высказываниями Марка Шагала появились и на домах на улице, названной в его честь, где находится будущий Музей истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ).

Дом-музей Марка Шагала на улице Покровской

Дворик домов на улице Марка Шагала

А на улице Советской Армии, недалеко от памятника Марку Шагалу, появилась площадка для отдыха, которую украсили «принадлежности для рисования» — большие карандаши и кисть. Рядом поставили удобные скамейки.