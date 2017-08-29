закрыть
29 августа 2017, вторник, 10:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дома и улицы в Витебске украсили цитатами Шагала

1
  • 29.08.2017, 8:26

Граффити появились в честь 130-летия со дня рождения художника.

В этом году Витебск празднует 130-летие со дня рождения Марка Шагала. Заборы и стены домов на улицах Покровской и Шагала расписали стихами и цитатами из книг художника, пишет tut.by.

Идешь себе по Покровской и читаешь на заборе шагаловское стихотворение в прозе «К моему городу Витебску», опубликованное в нью-йоркском еженедельнике «Эйникайт» 15 февраля 1944 года:

«Как давно, мой город любимый, я не видел тебя, не слыхал, не беседовал с облаками твоими, не опирался о заборы твои.

Подобно грустному вечному страннику — дыханье твое я переносил с одного полотна на другое, все эти годы я обращался к тебе, ты мерещился мне как во сне.

Жизнь прошла не с тобой, но не было, город, картины, в которую я не вдохнул бы твой дух, не было краски такой — не святящейся твоим светом.

Знатоки говорят: в эту самую живопись я что-то привнес. Значит — все же принес тебе пользу!».

Дом-музей Марка Шагала на улице Покровской
Дом-музей Марка Шагала на улице Покровской

Граффити с высказываниями Марка Шагала появились и на домах на улице, названной в его честь, где находится будущий Музей истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ).

Дом-музей Марка Шагала на улице Покровской
Дворик домов на улице Марка Шагала

А на улице Советской Армии, недалеко от памятника Марку Шагалу, появилась площадка для отдыха, которую украсили «принадлежности для рисования» — большие карандаши и кисть. Рядом поставили удобные скамейки.

Арт-объект на улице Советской Армии, недалеко от памятника Шагалу

Мнение

Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
Какими будут перемены в Беларуси?
Какими будут перемены в Беларуси? Евгений Афнагель
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз