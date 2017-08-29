Серебренников интернейшнл 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

29.08.2017, 8:37

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АНТОН ОРЕХЪ

Ну, и зачем Путину эта вся история нужна?

История Кирилла Серебренникова вышла на международный уровень. Для самого Серебренникова это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо потому, что чем больше шума, тем лучше. Шумное дело не так легко замотать, не так просто будет выносить совсем уж безумный приговор. Нет – конечно, если будет твердое решение Серебренникова посадить, то шум этого решения не изменит. Но запросто принять это решение уже не получится, а значит, и после приговора дело останется в фокусе внимания.

А плохо это для Серебренникова тем, что всякая поддержка из-за границы у нас сама по себе считается преступлением. Пока режиссера поддерживают Юрский, Парфенов, Киркоров и Малахов – это одна история, но как только начинают сюда влезать иностранцы – то Серебренников превращается не просто в жулика, но еще и в шпиона. В крайнем случае, просто в иностранного агента.

До сих пор про это дело по телевизору говорили скорее отстраненно-нейтрально, потому что иначе трудно объяснить такую всеобщую поддержку арестованного со стороны всех наших знаменитостей. Но теперь можно про наших забыть и сосредоточиться на волосистой руке Запада, которая дотягивается до нас из-за горизонта и мутит здесь воду пятерней. Телевидение – это пиар-отдел Следственного комитета и прокуратуры, и здесь у пиарщиков с голубого экрана появляется возможность развернуться по-настоящему. Чего это заграница так принялись Серебреникова защищать? Какие ценности в своих постановках продвигал этот режиссер, если за него подписываются оскаровские и нобелевские лауреаты?

С Серебренниковым понятно – а для страны это как? Точнее, для Путина. Точнее, это одно и то же, поскольку мы знаем, что страна – это фактически Путин и есть. Теоретически для Путина это плохо. Потому что он в который раз выглядит не лучшим образом в глазах мировой общественности. Мировая общественность же в России тоже никого не знает, кроме Путина и за всеми нашими событиями видит только его портрет.

Когда-то из-за абсолютной ерунды дело Pussy Riot раздули в мировую новость и за девиц тоже вступались звезды Голливуда. Но те-то были случайными жертвами, ничего из себя не представляющими. А Серебренников все-таки человек более или менее известный. Ну, и зачем Путину эта вся история нужна? Даже с учетом того, что на мировую общественность он давно уже плевать хотел. Зачем ему это? А почему, собственно Путин? Причем здесь он? Почему мы решили, что он лично давал команду и вообще следит за этим делом? Ведь это совершенно не очевидно. А это и не важно! Если Россия – это Путин, то все, что происходит в России – это тоже Путин. Из-за Путина, ради Путина, по приказу Путина. Если он один здесь все решает, значит, он во всем и виноват. Значит, лично в его карме и пробивают очередную дырку иностранные подписанты за Серебренникова.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»