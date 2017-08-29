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Анатолий Капский: Нашелся в «Шахтере» один деятель, который начал всех учить

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  • 29.08.2017, 8:49
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Анатолий Капский

Руководитель БАТЭ рассказал, кому посвящалась песня группы «Ленинград» в раздевалке борисовчан.

Руководитель БАТЭ Анатолий Капский в интервью корреспонденту «Прессбола» рассказал, почему в раздевалке борисовчан после матча с «Шахтером» (4:0) на всю громкость звучала известная песня группы «Ленинград».

– После матча в раздевалке БАТЭ на все подтрибунье «Строителя» звучала песня группы «Ленинград» – с рефреном «ехай на…»

– Если не ошибаюсь, была такая шутка в КВН: а ноги помнят... У нас в команде много юмористов – как и тех, кто любит эту группу. И вот нашелся в «Шахтере» один деятель (Дмитрий Хохлов – прим. ред) – большой любитель группы «Ленинград» – который приехал к нам из Балтии и начал всех учить, как надо работать в белорусском футболе. Ну, пусть послушает – это ему персональный ответ. Я сам человек горячий и заводной, но чтобы так оскорбительно послать на всю страну, как посылает «Ленинград», – такого себе не позволял. Ребята придумали лучше меня, как отметить победу.


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