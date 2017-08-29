«Государству придется дворников с метлами переводить на электротягу» 13 29.08.2017, 8:58

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Фото: belta.by

Пересадит ли Лукашенко всех белорусов на электрокары и кто расплатится за БелАЭС?

Пока в Китае и США электрокары стремительно захватывают позиции на автомобильном рынке, Беларусь только присматривается к новой технологии.

В последнее время государственные органы проявляют повышенный интерес к производству электрических автомобилей, пишет «Завтра твоей страны».

Первый звоночек прозвучал, когда в мае по улицам Минска начали курсировать электробусы, произведенные предприятием «Белкоммунмаш». По планам «Минсктранса», в течение 2018 года город закупит еще 60 таких машин.

Позже свою версию легкового электромобиля показала Национальная академия наук – авто, созданное на базе китайской Geely, возможно, будет запущено в серию через пару лет на новом белорусско-китайском предприятии «БелДжи».

А 28 августа директор НПЦ по механизации сельского хозяйства Сергей Яковчик озвучил планы по созданию первого белорусского электрического трактора.

– Мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике, – заявил он в эфире СТВ.

Такая неожиданная активность государства в сфере развития электрического транспорта наводит на вопрос: ждать ли белорусам электромобильного бума в ближайшее время?

Автомобильный эксперт: Строить нужно инфраструктуру, а не электромобили

«Думаю, в ближайшие три-четыре года у нас электромобиль будет не просто игрушка, а будет реальное внедрение», — сказал вице-премьер Владимир Семашко, протестировав на днях первый белорусский электромобиль.

Автомобильный эксперт Дмитрий Новицкий согласен с тем, что новая тенденция действительно наметилась в Беларуси. И, по его словам, этому есть простое объяснение.

– Хочу сразу сказать, что я категорически против строительства атомной электростанции в Беларуси, – замечает эксперт. – Но АЭС уже в ближайшие годы заработает и даст электричество. А с учетом наличия в стране такой электростанции электрический бум просто неизбежен. Государству, образно говоря, придется дворников с метлами переводить на электротягу, чтобы обеспечить достаточно высокое внутреннее потребление электричества.

Эксперт обращает внимание, что все страны-соседи Беларуси предварительно отказались покупать электроэнергию с будущей АЭС, а Россия в ней не нуждается.

– То есть, быстро нарастить внутренний спрос можно лишь переведя транспорт на электричество. И сейчас происходят робкие попытки наметить этот вектор развития, – подчеркивает Дмитрий Новицкий.

По мнению автомобильного эксперта, начинать развитие нужно не с опытных образцов техники, которые сильно уступают западным аналогам.

– Начинать нужно с инфраструктуры: создания сети зарядных станций. Вплоть до того, чтобы новые жилые дома сдавались уже с парковками и зарядными устройствами для электромобилей, – считает собеседник.

По его словам, даже если Geely, МТЗ и МАЗ сейчас начнут производить в Беларуси электромобили, то их элементарно будет негде заряжать – ни в городах, ни на трассах, ни в деревнях.

– Таким образом, бум несомненно будет и уже видно, что государство к этому готовится. Но заходит не с той стороны, – уверен Дмитрий Новицкий.