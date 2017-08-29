Пилот американского F-35: В мире нет силы, способной тягаться с этим самолетом 7 29.08.2017, 9:04

5,545

Китай и Россия проигрывают США в войне технологий.

Пилот, управляющий новейшим истребителем-бомбардировщиком F-35 пятого поколения, в интервью изданию Scout Warrior рассказал о существенном превосходстве этого ультрасовременного самолета над любым аналогом — прежде всего китайским и российским. По словам летчика, с этой высокотехнологичной машиной он будет чувствовать себя более чем уверенно на любом поле боя. Newsader представляет перевод обширной статьи Криса Осборна, посвященной многочисленным достоинствам F-35.

По словам разработчиков, для уничтожения стелс-самолетов 5-го поколения F-35 Joint Strike Fighter сможет использовать свои датчики, оружие и компьютерные технологии. С ними согласен собеседник Scout Warrior, из слов которого следует, что в мире нет силы, способной тягаться с F-35.

"То, как ведет себя F-35 в оперативной обстановке, убеждает меня, что нет другого такого самолета, за штурвал которого я бы хотел сесть", — рассказал подполковник Мэтт Хайден в эксклюзивной беседе со Scout Warrior, добавив, что с F-35 чувствует себя "абсолютно комфортно и уверенно в любой боевой обстановке".

Несколько других пилотов подтвердили, что многофункциональный F-35 действительно превосходит любую другую воздушную платформу.

Хайден признает, что, разумеется, еще не сталкивался в бою с находящимися в разработке российским Т-50 ПАК ФА и китайским Shenyang J-31 5th Stealth и не знает всех их возможностей. Тем не менее, он не сомневается в лидерстве самолетов F-35, которые, в отличие от прототипов Москвы и Пекина, поучаствовали во множестве самых разных учений и уже размещены за пределами США.

Если верить официальным заявлениям, Россия построила по меньшей мере 6 прототипов Т-50 ПАК ФА, а китайцы провели первый испытательный полет своего J-31 в 2012 году. Вместе с тем в 2018 году Пекин собирается ввести в эксплуатацию свой другой современный самолет Chengdu J-20, который на Западе относят к истребителям пятого поколения. Аналитики усматривают в нем элементы как американских F-22 и F-35, так и российского Т-50. По мнению экспертов, это может объясняться тем, что китайские хакеры в свое время попросту украли чертежи.

Впрочем, ни J-20, ни любой другой самолет не представляет проблемы для F-35, считает Хайден.

"Все эти страны разрабатывают самолеты, которые пытаются угнаться за F-35. Наш самолет по меньшей мере не хуже, чем любой их самолет", — выразил мнение Хайден.

В то же время он подчеркнул, что, помимо технологических аспектов, исход боя в значительной степени решается искусством пилотирования и тактикой, выбранной летчиком.

"Мне не доводилось сталкиваться в бою с этими самолетами. Во время сражения все решает скорость принятия решений. Если я задействую максимальный потенциал F-35, мне удастся воспользоваться недостатками любых других самолетов", — объяснил он.

При этом специалисты считают, что в настоящее время невозможно всерьез рассуждать о российском Т-50 как о противнике F-35. Это следует из материала Business Insider, на который ссылается Scout Warrior. По данным ресурса, во-первых, проекту еще далеко до полного завершения, во-вторых, реальные характеристики Т-50 не соответствуют критериям самолета пятого поколения.

Согласно данным с Сингапурского авиашоу 2016 года, российская индустрия постоянно упоминает Сухой T-50 PAK FA как самолет пятого поколения, однако внимательный взгляд на программу показывает, что от пятого поколения там одно лишь название, пишет Business Insider. Это связано главным образом с тем, что на борту самолета отсутствует современная технология, которая отличалась бы от той, что устанавливалась на самолет предыдущего поколения.

Двигатели у ПАК ФА такие же, как и на Су-35, который относится к промежуточному поколению 4++. При этом и ПАК ФА, и Су-35 используют идентичные бортовые системы. И даже в тех аспектах, где системы ПАК ФА отличаются от систем Су-35, спецификации самолета по-прежнему не соответствуют истинным стандартам пятого поколения.

Косвенно эти выводы подтверждает и ресурс RealClearDefense. Ссылаясь на индийские СМИ, знакомые с ситуацией вокруг совместного российско-индийского проекта самолета 5-го поколения, RealClearDefense сообщает, что самолет имеет множество технологических проблем, в том числе с производительностью двигателя, надежностью радара и инженерией.

Более того, несмотря на множество сообщений о возможностях российских и китайских аналогов F-35, нет никаких доказательств того, что они вообще хоть как-то соответствуют американскому "ноу-хау". По единодушному мнению экспертов, большая часть открытых данных позволяет утверждать, что разработки Москвы и Пекина отстают от F-35. Более детальные выводы можно будет сделать после того, как российские и китайские самолеты будут введены в боевой строй.

Пока что складывается впечатление, что китайский J-20 ближе к F-35, чем российский ПАК ФА. J-20 позиционируется Пекином как имеющий оптико-электронную систему целеуказания, стелс-конфигурацию, канал передачи данных, радар AESA и точное оружие. Все эти характеристики очень похожи на те, что имеются у F-35, говорится в отчете AIN.

Между тем, компьютерные алгоритмы, вплетенные в архитектуру F-35, призваны работать в режиме, который можно было бы назвать "зачатками искусственного интеллекта", отмечает Scout Warrior: аппаратура самолета способна собирать, оценивать и интегрировать информацию сравнительно автономно с тем, чтобы помочь пилоту и наземным службам быстрее и эффективнее принимать решения на самых разных уровнях.

"При появлении угрозы мне не нужно смотреть на несколько датчиков и дисплеев, — пояснял Хайден, описывая принцип работы искусственного интеллекта на F-35. — Это могло бы отнять у меня время и внимание, необходимые для чего-то другого".

В этой связи следует вспомнить о том, что важной особенностью F-35 являются экраны на шлеме пилота и в кабине самолета, на которых формируется информация, ставшая результатом объединения сведений от различных радиолокационных источников.

"F-35 через различные сенсоры собирает и объединяет информацию, делая ее намного более наглядной — и в то же время не мешает пилоту выполнять другие задачи", — сказал Хайден.

Среди прочего на F-35 используется упомянутая выше оптико-электронная целеуказательная система (Electro-Optical Target System, EOTS). Она является первым в мире датчиком, сочетающим в себе способность сканировать пространство в инфракрасном спектре и обеспечивать пилоту точное наведение ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля" с возможностью выполнения разведки и наведения на цель боеприпасов с лазерной и спутниковой головкой самонаведения при сохранении режима малозаметности боевого самолета. Ниже представлена видеозапись, демонстрирующая работу EOTS на F-35.

Еще одним небезынтересным новшеством на F-35 является система распределенной апертуры самолета (Distributed Aperture System, DAS), которая представляет собой шесть оптико-электронных датчиков, снабжающих пилота соответствующей информацией. DAS включает в себя такие инструменты, как точное слежение, управление огнем и предупреждение пилота о приближающейся угрозе, в том числе ракетной.

При этом на F-35 установлен активный электронный сканирующий радар (Active Electronically Scanned Array Radar), способный отслеживать множество электромагнитных сигналов, включая возвращаемые сигналы от радиолокатора с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR). В результате пилот получает изображение контуров окружающего ландшафта, отслеживая при этом объекты и угрозы в воздушном и наземном пространстве.

По словам Хайдена, во время тренировок F-35 проводит в том числе и симуляцию боев против других F-35, что позволяет протестировать все основные системы самолета.

"Стелс-технология F-35 может предотвратить его обнаружение. Это возможность, которой не обладают другие самолеты", — указал Хайден.

В то же время руководители ВВС США заявили, что F-35 сможет максимально проявить свое технологическое превосходство в совместной работе с другим уникальным американским самолетом — стелс-истребителем F-22 Raptor, который специализируется на устранении воздушных угроз и считается самой мощной в мире платформой боя в режиме "воздух-воздух".

"У всех самолетов есть недостатки. В ходе разработки самолета приходится идти на компромиссы", — объяснял Хайден, поясняя, что в воздушном бою следует использовать тот самолет, который предназначен специально для этой цели.

В свою очередь командующий ВВС генерал Хоук Карлайл во время произнесения публичной речи в 2015 году сказал, что F-22 будет работать в комбинации с F-35.

"F-35 необходим для завоевания господства в воздухе, однако вам понадобится также и Raptor, который сможет проникнуть в защищенное воздушное пространство и провести сражение на уровне высшего пилотажа, — сказал он. — Самолет предназначен для многоцелевого использования, электронного подавления и сенсорной работы. При этом F-35 выиграет битву против любого самолета четвертого поколения: он прекрасно справится с этой задачей в ближнем бою. В будущем F-22 станет работать в комбинации с F-35".

Комментируя приведенные выше суждения Карлайла, Хайден обратил внимание на то, что F-35 обладает целым рядом стратегических преимуществ, в числе которых тот факт, что его сенсоры встроены в корпус, а не торчат снаружи в виде подвесок, ухудшая тем самым скорость и маневренность самолета.

"Пилотируя F-35, я могу доставлять бомбы в целевую зону, где мне по силам избежать угроз типа «земля-воздух», — сказал Хайден. — Взгляните на самолет в целом: он предназначен для проникновения в такое пространство, куда не сунулся бы ни один самолет 4-го поколения".

F-35 способен применять широкий спектр вооружений. Самолет уже продемонстрировал применение таких снарядов, как ракеты AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile), JDAM (Joint Direct Attack Munition), AIM 9X Sidewinder, а также бомбу GBU 12 с лазерным наведением. При этом специальное программное обеспечение "Block 3F", разработанное для F-35, повышает его возможности как универсальной боевой платформы JSF (Joint Strike Fighter — единый ударный истребитель), давая ему возможность сбрасывать такие специализированные снаряды, как Small Diameter Bomb и 500-фунтовая JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Поясним, что Small Diameter Bomb (также известная как GBU-39) — американская управляемая высокоточная авиабомба, созданная для того, чтобы увеличить в авиации США число поражаемых за один вылет целей благодаря использованию более легких боеприпасов с большей точностью попадания. Конструкция имеет раскладывающиеся в воздухе крылья, что существенно увеличивает дальность поражения. К стандартному балочному держателю BRU-61/A, рассчитанному на двухтысячефунтовую бомбу, подвешивается четыре SDB.

Что касается JDAM, то речь идет о комплекте оборудования на основе технологии GPS, который преобразует существующие свободнопадающие ("тупые") бомбы во всепогодные корректируемые ("умные") боеприпасы.

Будучи многоцелевым истребителем, F-35 разработан еще и для работы в качестве разведывательной и наблюдательной платформы, предназначенной для обнаружения и обработки видеозаписей, данных и информации, получаемых с дальних расстояний. Таким образом, F-35 может действовать как современный беспилотник.

Критики программы F-35 часто вспоминают состоявшийся в 2015 году тренировочный бой, в котором F-16 "одолел" F-35 на ближней дистанции. Разработчики, однако, настаивают на том, что проблемой для F-35 тогда стало "сырое" программное обеспечение, и указывают, что теперешняя ее версия, а также оружие и сенсорные технологии на F-35, используемые ныне, не идут ни в какое сравнение с системами двухлетней давности.

Вместе с тем сторонники F-35 уверены, что самолету даже не потребуется сближаться с противником: передовые компьютерные технологии и сенсоры позволят F-35 обнаружить и уничтожить вражеские истребители с гораздо более длинных дистанций — задолго до того, как враги увидят его.

На этом же принципе "первым увидел — первым убил" основана и упомянутая выше платформа F-22. Однако архитекторы F-35 пошли дальше. Согласно их концепции, самолет должен действовать настолько быстро, чтобы иметь возможность разорвать вражескую цепочку принятия решений и уничтожить противника прежде, чем тот сможет нанести урон. Сторонники программы F-35 считают, что сенсоры дальнего действия и система единого потока данных позволят самолету осуществить цикл решений гораздо быстрее по сравнению с потенциальным противником.

В дополнение к этому F-35 сможет максимально эффективно реализовать возможности специальной базы данных Пентагона, известной как Mission Data Files. Речь идет о системе, которую специалисты называют "мозгом самолета", объяснили чиновники ВВС. По их словам, содержащиеся в ней записи представляют собой информационные блоки, которые заключают в себе постоянно дополняемые сведения о самых разных аспектах окружающей среды, которые представляют интерес для американских военных, в том числе о географии, воздушном пространстве и потенциальных угрозах во всех известных районах мира, где, как ожидается, F-35 будет выполнять свои миссии.

В ходе выполнения задания F-35 сможет идентифицировать объекты и угрозы, обращаясь непосредственно к Mission Data Files. В базу загружен гигантский массив информации, касающейся в том числе гражданских авиалайнеров и военных истребителей — прежде всего российских и китайских. Иными словами, благодаря Mission Data Files F-35 сможет легко и быстро идентифицировать тот же российский МиГ-29 в случае, если приборы зафиксируют его появление в воздушном пространстве.

Как уже было сказано, Mission Data Files постоянно пополняется сведениями о новых угрозах и данными разведки по мере появления соответствующей информации: система спроектирована так, чтобы в один прекрасный день получить всю информацию о китайском истребителе-невидимке J-20 и российском T-50.