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«Осень будет горячей»

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  • 29.08.2017, 9:09
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Экономическая и политическая ситуация в стране накаляется.

Финансовые проблемы белорусов растут. Жить становится все сложнее. Отсутствие нормальных зарплат, отсутствие работы, высокие цены на товары и услуги ведут людей к обнищанию. Немного измененный декрет о «тунеядстве» возвращается.

Станет ли эта ситуация толчком для выхода осенью народа на площади с протестами? С таким вопросом «Радыё Рацыя» обратилось к политическим и профсоюзных активистам, правозащитникам и обычным гражданам.

Большинство отвечающие считает, что протесты будут.

- Осень будет горячая. Ситуация же в стране не улучшается - ни политическая, ни экономическая.

- Возможно, люди все же проснуться, лопнет этот пузырь страха.

- Протесты будут. Конечно. И протестовать будут, потому что нельзя так.

- У людей денег нет, работы тоже нет. Устроиться на работу никто нигде не может. Поэтому выйдут на Площадь.

По словам активиста профсоюза РЭП из Барановичей Григория Грыка, люди выйдут с протестами, если их будет кому объединить.


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