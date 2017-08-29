Восемь продуктов, которые никогда не портятся 1 29.08.2017, 9:19

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Не всегда стоит доверять указанному на этикетке сроку годности.

Срок годности обычно используется в целях безопасности, и если на продукте написано «лучше всего использовать до», речь идет, скорее, о качестве. Вряд ли это предельный срок хранения продукта, пишет диетолог, преподаватель университета в Ковентри Дуэйн Меллор.

Недавно СМИ облетела новость о том, что спустя 106 лет в британском антарктическом фонде был найден кекс одного из первооткрывателей Южного полюса Роберта Скотта. На запах лакомство казалось съедобным. Возникает вопрос: есть ли в мире столь же долговечные продукты? Ответ: да, и их несколько.

1. Мед

В 2015 году археологи сообщили, что при раскопках египетских гробниц был найден 3000-летний мед , причем съедобный. Причина в особенном составе меда: мало воды и много сахара – бактерии в такой среде не развиваются. Кроме того, в меде содержится небольшое количество перекиси водорода, препятствующей росту микробов. Именно поэтому пчелы производят мед в своих ульях – и еда, и защита.

Обработка меда также помогает сделать его более долговечным: сахар в меде гигроскопичен, то есть, может втягивать воду из атмосферы, а это не очень хорошо. При термической обработке вода удаляется, а воздухонепроницаемые крышки препятствуют ее дальнейшему попаданию в продукт. Благодаря чему мед хранится еще дольше. И хотя после открытия мед может кристаллизоваться (сахар набирает воду), путем простого нагревания его можно вернуть в изначальное состояние.

2. Высушенные бобовые

Как и в случае с медом, залогом длительного хранения бобовых являются обработка и хранение. При сушке в бобовых увеличивается концентрация сахара и снижается содержание воды, что замедляет рост бактерий и плесени. Кроме того, ферменты, разрушающие продукт после сбора урожая, оказываются в состоянии анабиоза. Если упаковка герметична, бобовые будут храниться годами и оставаться отличным источником белка. Но если в тару попадет вода, они продержатся лишь несколько месяцев.

Если черный шоколад хранить при постоянной температуре, он останется съедобным в течение двух лет или более

3. Соевый соус

Соевый соус может храниться до трех лет. Он очень соленый и прошел процесс ферментации. Соответственно, если его не открывать, он будет храниться очень долго. Многое зависит от типа соуса и температуры хранения после открытия. Если он портится, то скорее всего, из-за плесени, растущей вокруг крышки.

4. Уксус

Кто-то скажет, что уксус — это и так испорченное вино или сидр. Но благодаря тому, что уксус производится на основании кислоты, полученной путем ферментации при участии бактерии Acetobacter, другим бактериям в такой среде размножаться сложно. Именно поэтому уксус может храниться настолько долго. Белый уксус останется почти неизменным, а другие уксусы могут менять цвет или вырабатывать осадок. Скорее всего, это не изменит вкус, но может повлиять на его внешний вид и запах.

5. Белый рис

Белый рис ели и после 30 лет хранения в банках, а в пропаренном виде он даже прошел тест на дегустацию. Главное для риса, судя по всему, воздух в помещении для хранения и температура. Исследования показали, что температура должна быть низкая (около 3 градусов), а в атмосфере не должно быть оксигена. Коричневый рис, который считается более полезным, скорее всего, хранится меньше. Его волокнистые отруби содержат ненасыщенные жиры, которые могут протухнуть. Поэтому если коричневый рис стал маслянист и пахнет старой краской, лучше выбросить его.

6. Черный шоколад

Мнение о том, портится ли шоколад, разошлись. Добавление молока в шоколад может уменьшить срок его хранения, но темный шоколад, кажется, хранится дольше — несмотря на то, что выглядит порой не всегда лучшим образом (покрывается белым налетом). Возможно, причина в том, что шоколад не хранят при постоянной температуре, и от этого жир поднимается на поверхность, придавая шоколаду цвет немного похожий на плесень. Но если черный шоколад хранить при постоянной температуре, он может оставаться съедобным в течение двух лет или более. Правда, мало у кого он лежит настолько долго.

7 и 8. Сахар и соль

Многие продукты длительного хранения содержат много сахара и соли. Иными словами, они вытягивают воду, и если в такой среде начнут расти бактерии, они попросту высохнут. Вот почему мы используем соль, чтобы сделать ветчину, а сахар — чтобы сделать варенье. Если соль и сахар держать вдали от влаги и в герметичных контейнерах, то они будут храниться бесконечно. Но различные добавки, например, йод в соли, могут сократить срок хранения до пяти лет.

Конечно, большинство продуктов не хранятся очень долго: они содержат много элементов, которые микробы любят (питательные вещества, вода), и мало тех, которых они не любят (соль, кислота).

Имейте в виду, что сроки хранения обычно используются в целях безопасности, и если на продукте написано «лучше всего использовать до», речь идет, скорее, о качестве. Вряд ли это предельный срок хранения продукта — скорее, срок, на протяжении которого не изменится его внешний вид и вкус.