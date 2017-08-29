Геннадий Федынич: Не трогайте руками независимый профсоюз 1 29.08.2017, 9:52

Геннадий Федынич

Коллеги профсоюза РЭП за рубежом могут вернуть санкции против белорусских властей.

2 августа Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по Минску провел обыски в офисе Белорусского профсоюза РЭП, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича, главного бухгалтера Игоря Комлика и бывшего редактора профсоюзного сайта Натальи Пичужкиной.

Комитет госконтроля объявил, что в отношении председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и бухгалтера Игоря Комлика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Сейчас Игорь Комлик находится в Следственном изоляторе № 1 на улице Володарского в Минске, Геннадий Федынич – под подпиской о невыезде.

«Беларуская праўда» встретилась с председателем профсоюза РЭП Геннадием Федыничем.

– Прошли уже две недели после обысков. Как уголовное дело повлияло на работу профсоюза РЭП?

– Скажу одно: ни Игорь, ни я не виноваты в неуплате налогов, а потому платить насчитанные суммы не собираемся. Мы не преступники. Если контролирующие органы обнаружили недочеты (от ошибок не застрахован никто), так вызовите нас – разберемся вместе. Но если вы считаете нас преступниками – докажите.

После обыска и изъятия компьютеров и документации работа бухгалтерии парализована. Игорь Комлик находится в СИЗО, а моя свобода весьма условна: я – под подпиской о невыезде, но вроде как на свободе. Но чтобы поехать на дачу на выходные или в командировку в регионы, обязан уведомить следователя.

Чтобы восстановить полноценную работу, нужно время. Но люди по-прежнему идут к нам с заявлениями о вступлении в профсоюз, идут за консультациями. Мы по-прежнему проводим встречи с новыми членами профсоюза, с молодежью, участвуем в судах в интересах членов профсоюза.

Государство не должно нагло нарушать международные соглашения и влезать во внутренние дела профсоюза. Нас неоднократно проверяли налоговые органы – если находились недочеты, их исправляли. А сейчас говорят: наложим арест на офис – сразу найдете деньги. В каком мешке мне искать деньги?

В одном фильме герой говорит: власть руками трогать нельзя. Я перефразирую: не трогайте руками профсоюз, с профсоюзом нужно работать конструктивно. Ни профсоюз РЭП, ни любой другой независимый профсоюз не желает зла своим членам, а следовательно – и государству.

– Почему вопрос по уплате налогов в 2011 году возник только в 2017-м?

– Этот вопрос в первую очередь следует адресовать Департаменту по финансовым расследованиям. Ни один профсоюз в мире не обязан советоваться с властями, как ему выстраивать свою работу. И направление деятельности профсоюза зависит только от мнения членов профсоюза и решений его руководящих органов. Делать из нас ярых неплательщиков налогов – это неразумно и недальновидно.

– Ведутся ли следственные действия с вами?

– Пока нет. Но рассказы людей, которых вызывали на допросы в ДФР и каким способами дознаватели выбивали нужные им признания, шокируют.

ДФР изъял в нашем офисе массу документов – с каждой бумагой надо разобраться. Профсоюзная солидарность действует всегда. Международное профсоюзное движение помогает своим партнерам, которые нуждаются в помощи. И неважно: возглавляет профсоюз РЭП Федынич или кто-то другой.

– Какой международный резонанс может вызвать уголовное дело о неуплате налогов?

– Реакция, безусловно, последует, мы не партия, не предприятие, мы – профсоюз. Свое слово обязательно скажет Международная организация труда, Евросоюз, международные правозащитные структуры, международные глобальные профсоюзные объединения. В настоящее время более 6 тысяч электронных писем поступило со всего мира в адрес администрации Лукашенко, Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры.

Я не удивлюсь, если наши коллеги за рубежом снова предложат обновить списки невыездных и вернуться к вопросу об экономических санкциях. Мне бы этого очень не хотелось, да и государство вряд ли привлекает такая перспектива. Слава богу, Беларусь не одна в лесу: мы живем по соседству с демократическими государствами, а потому и наше государство должно выполнять международные обязательства, рекомендации международной организации труда, в том числе – в области соблюдения прав человека и профсоюзов.