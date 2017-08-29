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Владимир Непомнящих: Лукашенко с серпом и в лаптях сам себя свергает

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  • 29.08.2017, 9:59
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При таком правителе революция в Беларуси неизбежна.

Об этом гомельский общественный активист Владимир Непомнящих рассказал автору проекта «Рудобельская показуха» Андрею Пауку

«Раньше к нам приезжали поляки торговать косметикой, и где они сейчас, а где мы? После развала СССР Беларусь была на первом месте по экономическому, людскому потенциалу, по образованности. Сейчас мы – на задворках. И все благодаря Лукашенко.

Посмотрите его последние перлы – с серпами ходит. Какие серпы могут быть сейчас? Меня удивляет, почему он в лаптях не пришел и не начал нам рассказывать, что надо в лаптях ходить. Бред!

Сейчас Лукашенко главный «оппозиционер» к белорусскому народу. Он сам себя свергает: благодаря его «указивкам» и «декретивкам» люди и выходят на Площадь. И пожелаем ему в этом удачи».


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