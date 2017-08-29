Игорь Суркис: Еще больше зауважал Хацкевича 29.08.2017, 10:10

Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» рассказал, чем белорусский тренер завоевал его уважение.

Игорь Суркис раскрыл детали трансфера Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию», пишет «Трибуна»:

– Любой человек, который хорошо меня знает, скажет вам, что футбол я люблю намного больше, чем деньги. Ярмоленко для «Динамо» – ощутимая потеря, и найти замену игроку, который на протяжении долгого времени был нашим лидером, будет непросто. Но вместе с тем скажу вам парадоксальную на первый взгляд вещь: команда с уходом Андрея может стать не слабее, а наоборот – намного сильнее.

– Не только по трансферной цене, но и по значимости момента переход Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию» сопоставим с уходом в «Милан» Андрея Шевченко…

- Такая же мысль пришла мне в голову после выполнения всех формальностей нынешнего перехода. Помню, как мы со слезами на глазах расставались с Шевченко на рубеже веков, но потом – гордились сделанной им блестящей карьерой. Один Андрей покидал «Динамо» совсем молодым, другой – уходит в более зрелом по футбольным меркам возрасте. Но мы с Ярмоленко обсуждали и вот какой момент: если Шевченко, став мировой суперзвездой, возвратился к концу карьеры к истокам, почему бы и его тезке, добросовестно отработав контракт в «Боруссии», не вернуться в родной клуб?

– Не сомневаюсь, что точную сумму трансфера вы не назовете. Но верно ли ощущение, что сейчас «Боруссия» предложила «Динамо» больше, чем многие клубы на самом пике интереса к Ярмоленко?

- Готов подтвердить, что немецкое предложение оказалось самым высоким за все годы. Но вместе с тем подчеркну, что в Дортмунде интерес к Андрею проявили не с кондачка: за ним следили не один год. А то обстоятельство, что наши переговоры велись напрямую с президентом «Боруссии», а не через агентов, говорит о серьезности намерений клуба, за который мы теперь все вместе будем болеть.

- В оставшееся до конца трансферного периода время ваша селекция займется поиском игрока на позицию Ярмоленко, или Александру Хацкевичу придется опираться на внутренние резервы?

- Будьте уверены: случись переход Андрея на месяц раньше, мы непременно укрепили бы его позицию более опытным футболистом чем те, кто есть сейчас в нашем распоряжении. Однако подыскивать лидеру замену в кратчайшие сроки и делать необдуманные покупки резона нет.

Тем более, что перед принятием решения по трансферу Ярмоленко я обсудил вопрос с главным тренером. И, честно говоря, еще больше зауважал Хацкевича. Иной бы на его месте стал настаивать на немедленном усилении состава, ныл и стонал, но Александр Николаевич лишь дал понять: считает, что Андрей этот переход заслужил.

– Что скажете тем, кто воспринял трансфер Ярмоленко как первый шаг к распродаже «Динамо»?

- Предложил бы им наконец определиться, каких шагов они от Суркиса ждут. Не продаю Ярмоленко – плохо. Держу, дескать, парня в золотой клетке и не даю развиваться. Продал – тоже не слава богу. Распродавать команду я не собираюсь, а что касается Андрея… Нам поступило шикарное предложение, я парня обещал отпустить в топ-клуб. Было бы хуже, не сдержи я своего слова, – сказал Суркис.