Эксперимент с Путиным Александр Кушнарь, «Обозреватель»

29.08.2017, 10:09

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От каких факторов зависит хозяин Кремля.

Позиция спецпредставителя Госдепа США в Украине Курта Волкера нейтрализует надежды Кремля на возможность каких-либо сделок по Украине и ориентирует его на простые альтернативы: или медленная гибель в санкционно-политической изоляции, или уход из Украины, (а также из других оккупированных Москвой земель).

Чтобы понять, какой вариант выберет в итоге Кремль, следует иметь в виду следующее: помимо прочего, война против соседнего государства для путинской администрации — это еще и прилив адреналина, который разбавляет скучные диктаторские будни его ближайшего коллектива. Агрессивные конфликты для московских сатрапов — нечто вроде наркотика, коим для алкоголика является водка, для типичного наркомана — героин, а для маньяка — все новые и все более извращенные убийства.

Чтобы понять, чем для путинского режима завершится такое кровавое развлечение, следует вспомнить один важный эксперимент над крысами.

В ходе проведения опыта к животным подсоединили несколько проводков, каждый из которых шел от определенной кнопки. Одна из них позволяла получить психологическое наслаждение, другая приводила к появлению пищи. Результат опыта был плачевным: определив предназначение кнопок, крысы пренебрегли возможностью получать пищу, отдав предпочтение кнопке, которая позволяла им получать приятные ощущения в любой момент. В итоге подопытные умерли от голода: они не хотели получать еду, став заложниками собственного наслаждения — настоящего наркотика, который теперь они могли получать в неограниченных количествах.

С тем же результатом завершится и эксперимент с условной «кремлевской крысой», зависимой от наслаждения, получаемого в результате массовых убийств (которое в Кремле ошибочно именуют восстановлением сфер влияния). Проблема в том, что возглавляемое им население с имперской ментальностью, не принимающей во внимание суверенитет других государств, не собирается уходить с международной арены по щелчку пальцев — в первую очередь в связи с наличием ядерного оружия. Последний фактор — самый сложный с точки зрения конфликтологии, ибо на передачу атомных боеголовок под международный контроль российская власть не согласится и через 100 лет.

Александр Кушнарь, «Обозреватель»