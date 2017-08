Денис Казакевич: Настало время поддержать Максима Винярского 1 29.08.2017, 10:12

Денис Казакевич

Тот, кто не раз призывал людей к солидарности, сегодня сам нуждается в поддержке.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич:

-В Беларуси очередные тоскливые новости: посажен на сутки Максим Винярский. Максим - участник многих акций протеста против режима и почти всех акций солидарности с политзаключенными. Он не боялся выходить на акции даже в самые депрессивные дни, когда вероятность быть арестованным была близка к ста процентам. Его не раз сажали на сутки. В один из прошлых разов он держал голодовку. Посадка Максима это привычная попытка паранойяльного диктаторского режима задушить нарастающий протест; нейтрализуют самых активных в преддверии акции протеста 8 сентября.

Призываю Вас писать на твиттер западным политикам, которые имеют дело с Беларусью, и/или тем, которые могут повлиять на политику Запада в отношении режима. Чем больший шум мы будем создавать, тем тяжелее им будет игнорировать нарушения прав человека в Беларуси. Твиттер хорош тем, что такие обращения хранятся очень долго и доступны для прочтения всем (в том числе, и журналистам, и политическим конкурентам)

Вот образцы:

@RepChrisSmith Maksim Viniarski, political activist of "European Belarus" was arrested in #Minsk #Belarus. He remains in detention

@JosephDaul Maksim Viniarski, political activist of "European Belarus" was arrested in #Minsk #Belarus. He remains in detention

@BZdrojewski Maksim Viniarski, political activist of "European Belarus" was arrested in #Minsk #Belarus. He remains in detention

PS. Американский сенатор Крис Смит -- автор акта о демократии в Беларуси; Джозеф Доль -- председатель влиятельной Европейской Народной партии; Богдан Здроевский -- глава делегации европарламента по связям с Беларусью.