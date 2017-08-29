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В Бресте появилось солнечное дерево для зарядки телефонов

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  • 29.08.2017, 10:20

Установкой можно бесплатно воспользоваться в городском парке культуры и отдыха.

Похожих пунктов подзарядки для гаджетов в стране больше нигде нет. Солнечное дерево – это декоративная конструкция, у которой вместо кроны - солнечные батареи площадью 3 кв. м. Энергии от этих панелей достаточно для того, чтобы подзарядить телефон или планшет. В стволе солнечного дерева 4 розетки, каждая – на 2 usb-разъема. Правда, кабель нужно взять свой, пишет kp.by.

Солнечное дерево выросло в Бресте в рамках европейской инициативы по энергии и климату. За установку отвечало Брестское котельное хозяйство. Идея установки – показать горожанам, как в быту можно использовать альтернативные источники энергии.


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