Три главных мифа про «битву за урожай» 1 29.08.2017, 10:31

Журналисты развенчали главные мифы об уборочной кампании в Беларуси.

Комбайнеры много зарабатывают

Об этом периодически упоминали в различных государственных СМИ. В этом году подчеркивалось, что при хорошем намолоте комбайнер получал по 100 рублей в день, пишет «Салідарнасць».

Вот пример статистики от газеты «Рэспубліка»: «По словам директора ОАО «Старица-Агро» Владимира Рудаковского… В среднем хороший комбайнер сегодня может в день намолотить на 120-130 рублей. В итоге за жатву, которая длится от 14 до 20 дней, такие работники получат от 1700 до 2600 рублей».

Иными словами успешный комбайнер мог заработать в тот месяц, когда шла жатва, около тысячи долларов.

Но о чем забывали сказать в таких ситуациях? О том, что люди зачастую работали в этот месяц в тяжелых условиях (жару) более 12 часов в день (работающий кондиционер в отечественных комбайнах до сих пор является роскошью). И о том, что для большинства работников вышеназванные заработки остаются труднодостижимыми по причине плохого качества техники, которая регулярно ломается.

И самое главное: нормальные деньги комбайнеры получают только в жатву – раз в год. Заработанное откладывается, чтобы потом при зарплатах, которые зачастую меньше в разы, свести концы с концами.

Да, кстати, если комбайнеры действительно много зарабатывают, то почему во многих хозяйствах их не досчитываются? Из публикации «Сельской газеты»: «В прошлом году в «Нестановичи-Агро» приезжали механизаторы из столицы. Некоторые откровенно отбывали номер. От них не помощи — мороки больше».

Лукашенко возродил отечественное комбайностроение

Об этом напомнили белорусам во время посещения диктатором хозяйств в Шкловском и Оршанском районах. Кстати, в начале августа с его подачи новые комбайны «Гомсельмаш» стали отправлять в колхозы без предварительной оплаты. Ну и?

В середине августа газета «Рэспубліка» сообщила: в Гродненской области по 13 комбайнам, введенным в эксплуатацию летом, зафиксирован 21 отказ. Чуть ранее печальные цифры привела «Сельская газета»: в Могилевской области с начала уборочной на тот момент зафиксировали 28 отказов гарантийных комбайнов.

Писали о случае, когда новый комбайн «Гомсельмаша» этого года выпуска проработал в поле несколько часов – и сломался…

Еще один красноречивый пример: механизатор Юрий Сенько из Гродненского района в этом году собирался «намолотить» более 4 000 рублей. В его успехе сомневаться не приходилось – потому как работал он на немецком «Лексионе–770».

Лукашенко навел в колхозах порядок и «жэстачайшую» дисциплину

Такого мнения чаще всего придерживаются гости из соседних стран, столкнувшись с информацией о бурной деятельности правителя в сфере сельского хозяйства. А что на самом деле?

Из публикаций «Сельской газеты» и газеты «Рэспубліка»: «Факты нарушений технологии уборки и заготовки кормов устанавливаются практически в каждой второй проверенной сельхозорганизации», «На некоторых предприятиях посторонние могут спокойно зайти на мехдвор или на зерноток и взять все, что плохо лежит», «Особо предприимчивые комбайнеры во время жатвы умудряются прятать мешки с зерном под солому», «Особенно огорчают потери урожая».

Из заявления главы администрации Лукашенко Натальи Кочановой в Ушачском районе: «Земли есть, но они все заброшены. У меня сложилось очень плохое впечатление».