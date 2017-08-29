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Видеофакт: В Гомеле сгорел балкон, а вместе с ним — кошелек с $1000

  • 29.08.2017, 10:34

Предварительная версия пожара — окурок, выброшенный кем-то из жильцов верхних этажей.

ЧП произошло в пятницу 25 августа. Видеорепортаж о нем выложен на Youtube-канале «Общество Гомель».

Возгорание произошло днем, на балконе одной из квартир в доме № 56 по Речицкому проспекту. Как рассказала хозяйка квартиры, будучи на кухне и занимаясь хозяйственными делами, она услышала на балконе треск. Увидев пожар, бросилась самостоятельно его тушить — тазиком. Однако в это время подоспели спасатели.

Потерпевшая рассказала, что, помимо балконных рам и окон двух комнат, у нее сгорел... кошелек. В котором находилось 500 долларов США, 30 000 российских рублей и 100 рублей белорусских. Общий эквивалент потерь, таким образом, составил приблизительно 1000 долларов США.

Предварительная версия пожара — окурок, выброшенный кем-то из жильцов верхних этажей.


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