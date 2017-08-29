Трамп: США стоит на защите балтийских стран 29.08.2017, 10:43

Дональд Трамп

Глава Белого дома заявил, что США готовы противостоять любой угрозе в балтийском регионе.

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что США стоит на защите стран Балтии, передает «Голос Америки».

Президент США Дональд Трамп сказал 28 августа, что Америка стоит на защите стран Балтии и вместе с союзниками будет готова противостоять любой угрозе, которую могут представлять совместные военно-морские учения Китая и России, которые проходят в Балтийском море.

«Мы стоим на защите этого региона. Это все, что я могу сказать. Мы очень, очень готовы защищать. У нас там есть замечательные друзья», - заявил Трамп после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Российско-китайские морские учения в Балтийском море вызвали напряженность в регионе и задачей недавнего турне вице-президента США Майка Пенса в страны Балтии было заверить союзников по НАТО в приверженности США 5-й статье договора альянса.

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что президент России Владимир Путин заверил его, что российско-китайские учения не представляют никакой угрозы Финляндии, в то время как США, Финляндия и Швеция также провели военные учения на Балтике.

«Мы должны быть очень осторожны, чтобы не допустить никаких инцидентов, потому что такие масштабные учения и огромное перемещение военной техники могут создать проблему, которая перерастет в что-то еще», - сказал Ниинисте, заявив что считает очень важным продолжать диалог между НАТО и Россией.

При вступлении в должность президента, Дональд Трамп также рассчитывал на улучшение отношений с Россией, но предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США нарушило эти планы.

Москва и Трамп отрицают наличие какого-либо сговора, который мог бы способстовать победе Дональда Трампа на выборах президента США.

В начале августа Трамп подписал закон о новых американских санкциях в отношении России.

Трамп назвал страны Балтии «очень важной частью мира».

«Если потребуется, то мы способны противостоять всевозможным угрозам. Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, если потребуется, мы сможем им противостоять», - сказал Трамп.