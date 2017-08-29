Какие «сюрпризы» ждут белорусов с 1 сентября 13 29.08.2017, 11:06

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Начало учебного года сулит изменения не только в школьной жизни.

В начале нового учебного года мы ожидаем сюрпризы не только в жизни учеников, но и в других сферах. Хотя для школы изменений, конечно, больше всего, пишет vkurier.by.

1. Еще раз поменяют учебники

Если учиться неинтересно и плохо, значит, виноваты учебники. Президент неоднократно выступал с критикой белорусских школьных пособий, и в этом году нас ожидают ее первые плоды: новые учебники появятся у учеников третьих и седьмых классов. Ожидается переиздание порядка 30 пособий. Надеемся, что в них-то уже не будет лишней информации и перегруженности.

2. Плюс новые программы для школ

Опять же, без лишнего, все только самое важное, как и в новых учебниках. На практике это минус час изучения химии в седьмом классе и больше часов на математику. Следующими на очереди за модернизацией – программы для восьмых и девятых классов.

3. Длинный сон для детей, головная боль для родителей

С новым учебным годом занятия в школах будут начинаться в 9 утра. Решение, рисковавшее раз и навсегда нарушить родительский покой, было принято. И 82,5% школ уже готовы воплотить его в жизнь. Еще 17,2% будет начинать уроки в 8:30, и только 0,3% по-старому, с 8 утра. Но, если ваш рабочий график не позволяет водить ребенка в школу на час позже, по заявлению Минобразования, вы всегда можете подарить ему дополнительные утренние занятия по физкультуре или творчеству, которые организуют специально для тех, кто будет приходить по-прежнему рано.

4. Короткие перемены

Из-за того, что школьные занятия будут начинаться раньше, сократят школьные перемены: для первой смены в сумме на 10 минут, для первой и второй — на 25 минут. Подробнее читайте здесь.

5. Труд со школьной скамьи

Допрофессиональная подготовка, за которую радел лично министр Карпенко, ворвется в жизнь старшеклассников (10 и 11 классы) уже с этого учебного года. Выбирать программу предоставят самим школьникам, в ее рамках они смогут познакомиться с профессиями поближе, посещать профессиональные колледжи и лицеи. Это займет, в том числе, и субботу. Но министр сказала, что заставлять никого не будут.

6. Новый Кодекс об образовании

Вскоре ожидается, что документ будет откорректирован, а затем одобрен у депутатов. После того, как его примут, предполагается, что детей ожидают факультативы по субботам и нововведения по поводу каникул. Также, возможно, что решение о том, с какого возраста брать детей на обучение будет оставлено на совесть самих школ.

7. Никогда не было и вот опять

С первого осеннего дня нас ожидает очередное подорожание сигарет на 5 копеек. Это коснется продукции гродненской фабрики «Неман», а также сигарет компании «Беларусьторг». Больше всего «пострадают» приверженцы продукта компании «Табак-инвест»: «верблюды» подорожают на 10 копеек.

8. Привет, отопительный сезон!

С 1 сентября проиндексируют цены на природный и сжиженный газ, тарифы на электрическую энергию и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения. С начала месяца они вырастут на 8%.

9. Сначала по тунеядцам, теперь – по налоговикам

Некоторые районные налоговые инспекции будут реорганизованы. Теперь по месту нахождения присоединенных инспекций будут управления по работе с плательщиками. Новые реквизиты для платежей в республиканский и местный бюджеты нам обещают 31 августа. В Витебской области будут реорганизованы 13 налоговых инспекций.

10. Очереди на границах с Европой

Будет аннулирован запрет на вывоз топлива из Беларуси. То есть, выезжать за пределы ЕАЭСна одном и том же автомобиле из страны можно будет чаще, чем один раз в 8 дней. В первые дни это может вызвать очереди на границе с Европейским союзом.