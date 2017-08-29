СМИ: Организатора «дела Улюкаева» отправляют в отставку 4 29.08.2017, 11:17

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Алексей Улюкаев

Фото: РИА «Новости»

Генерал, чье имя фигурирует в резонансном деле, уходит из ФСБ России.

Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, выходит на пенсию. Об этом РИА Новости рассказали два источника в правоохранительной системе, знакомые с ситуацией.

"Решение (об увольнении Феоктистова из ФСБ) принято, готовится соответствующий приказ", — сказал один из собеседников агентства, отметив, что тот был одним из "опытнейших профессионалов" в ФСБ.

Другой источник подтвердил информацию об увольнении Феоктистова. "Да, выход на пенсию бывает неожиданный", — сказал он.

Официальным комментарием ФСБ РИА Новости не располагает.

Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя УСБ ФСБ, а затем возглавил службу безопасности "Роснефти" и стал вице-президентом компании. В марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Чем известен генерал

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Генерал Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им шестая служба УСБ ФСБ. Одним из последних его фамилию назвал бывший министр Улюкаев. На первом же судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по обвинению в вымогательстве взятки в два миллионов долларов у "Роснефти" экс-министр заявил, что в отношении него Сечиным и Феоктистовым была организована "провокация взятки".

Кроме того, имя Феоктистова как заинтересованное лицо в его уголовном преследовании называл экс-глава ГУЭБиПК Денис Сугробов, осужденный за превышение полномочий и создание из своих сотрудников преступного сообщества.

По данным СМИ и опрошенных РИА Новости источников, УСБ ФСБ вело, в том числе, оперативное сопровождение дела о взяточничестве теперь уже бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, обвиненного в создании преступного сообщества, главы холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко, экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.