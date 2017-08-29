Бариста: Минские кафе делают деньги даже на воде из бойлера 20 29.08.2017, 11:47

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Белоруска проработала 2 года в барах Ирландии и ей есть, с чем сравнить отношение к клиенту в Беларуси.

Ира 3 года жила в Дублине и 2 из них работала бариста в местных кофешопах. Вернувшись в Минск, она работает на такой же должности в одной из кофеен – и ей есть что сказать, пишет citydog.by.

«С нашими пытаешься заговорить – они пугаются»

– В Минске только процентах в пяти случаев услышишь «пожалуйста» при заказе – здесь скорее скажут «Дай(-те) мне кофе», чем «Можно ли мне чашечку капучино, пожалуйста?». Причем это касается не только гостей – многие девочки на кассе тоже говорят: «Пять рублей» вместо «Пять рублей, пожалуйста», – рассказывает Ирина. – Да и в целом белорусы сложнее идут на контакт, реже улыбаются и считают, что им все вокруг что-то должны.

В Ирландии, например, очень популярны так называемые small talks, во время которых люди с радостью делятся своими планами на вечер или выходные, а на вопрос «Как дела?» отвечают «Not too bad», «I’m fine» или «Great!». Наши же люди, когда пытаешься с ними заговорить, пугаются и стараются как можно быстрее уйти. Мало кто нормально реагирует. А если человек все-таки идет на небольшой разговор, то это сразу бросается в глаза на фоне остальных. И чревато последствиями – однажды спросила у гостя, как его зовут, так он подумал, что я с ним заигрываю, и позвал на свидание.

«Наши оставляют чистые столики»

– В случае с чаевыми я бы сказала, что многое зависит не от страны, а от месторасположения заведения и людей, которые его посещают – и здесь все исходит скорее от культуры каждого отдельного человека, чем от национальности.

Зато могу сказать, что наш народ оставляет после себя более чистые столики, чем ирландцы. Конечно, если не брать в расчет частные случаи и молодых мам с детьми. Последние везде считаются самыми тяжелыми гостями, потому что напрягаются все: дети везде ползают и разбрасывают еду, а ты стараешься уделить им больше внимания, чтобы родители смогли отдохнуть во время кофе-паузы. Чаевых всегда оставляют мало.

«Наши не отличают латте от капучино»

– Несмотря на то, что в последнее время в Минске открывается все больше и больше кофеен, белорусы все еще не приучены к культуре кофе. Хотя легко заметить, что публика интересуется этим вопросом и постепенно растет.

Тем не менее, в Минске многие до сих пор не отличают латте от капучино и чаще всего заказывают второе – думаю, потому что дешевле.

В Ирландии среди молодежи популярен flat white, здесь же далеко не все даже знают, что это такое. При этом наши люди боятся признаться, что чего-то не понимают, и никогда не спросят, чем один напиток отличается от другого. Европейцы же всегда задают вопросы, вовлекая тебя в те самые small talks.

«У нас делают деньги на всем, даже на воде из бойлера»

– Поработав какое-то время в кофейне в Минске, могу с уверенностью сказать, что капиталисты – это не западники, а мы! У нас делают деньги на всем, даже на воде из бойлера: «Мы все должны продавать. Поэтому клиенту воду не предлагать, пока сам не попросит». В данном случае мне ближе европейский подход, когда ты сходу можешь предложить гостю воды, пока он думает, что заказать.

Молоко и сахар к кофе в Ирландии тоже предлагают бесплатно. У нас же за все нужно платить. И если сахар еще можно найти на столах, то молоко почему-то на вес золота. Да что говорить, если во время покупки пирожных тебе даже стоимость контейнера могут посчитать! В Дублине за три года я с таким ни разу не сталкивалась.

По моим наблюдениям, здесь для руководителя важнее заполнить журнал здоровья и настроить машинку для бухгалтерии, чем подойти к делу с умом и нацелиться на результат. В Дублине мы всегда действовали строго в интересах клиента и всеми силами «бились» за качество продукта. Если что-то оказывалось невкусным, мы просто кричали об этом – и к нам прислушивались и вносили изменения. Потому что если мы делаем упор на качество, то следуем этой концепции во всем.

«То, что не продали, переложите поближе к витрине»

– В кофейне, где я работаю сейчас, для сотрудников нет ни процента скидки на меню. Даже кофе мы не можем сделать себе бесплатно. В Ирландии же в одном кофешопе, в котором я работала, мы постоянно делали каппинги, варили себе кофе-чай и могли питаться по себестоимости, а в другом, кроме бесплатного кофе, для нас был еще и бесплатный ланч.

Кроме того, очень часто, когда какие-либо продукты не продавались, мы раздавали их людям на улице или просто забирали себе – но никак не «то, что не продали, переложите поближе к витрине».

Хотя как можно говорить о каком-то прогрессе, если в Беларуси не только у верхушки сидят руководители старой закалки, но и сотрудники зачастую строго придерживаются правил, разработанных еще в советское время. В Ирландии нас не допускали к приготовлению молока для клиентов до тех пор, пока мы не научились рисовать хотя бы элементарное сердечко на пенке. Там в работе важно все: качество продукта, подача, улыбка. В Беларуси же часто встречаются и такие случаи, когда человек вроде и окончил профессиональные курсы бариста, а в чем разница между капучино и тем же флэт уайтом не знает.

«Многие наши считают, что им все вокруг что-то должны»

– Как я уже говорила, многие белорусы почему-то считают, что им все вокруг что-то должны. Например, в Дублине после закрытия кофейни мы сами убирали помещения и готовили их к следующей смене. Во-первых, это хорошая экономия для компании, а во-вторых, ты учишься ценить чужой труд.

А в Минске мои коллеги постоянно возмущаются, что в заведении нет уборщицы, хотя у нас даже полноценной кухни нет. Зачем держать отдельного человека в таком случае? Только для того, чтобы чью-то корону не задеть? Мне это не понятно.

О зарплате

– В Ирландии зарплату мы получали раз в две недели. То есть каждый второй четверг деньги перечислялись на карточку. Причем не в разных долях, как у нас аванс и зарплата, а сразу вся оплата за отработанные часы – это удобно. В Минске же я до сих пор жду полного расчета за июль.

«У нас «все должно быть сделано по нормам» – это не обсуждается»

– Конечно, я во всех кофейнях Минска не работала и очень надеюсь, что попала в какой-то частный случай и что у нас на самом деле не все так печально. Но пока что, исходя из своего личного опыта, могу сказать, что в Европе все-таки ловишь больше кайфа от работы. Там ты можешь самовыражаться, предлагать новые идеи – и это поощряется. Здесь же «все должно быть сделано по нормам» – и это не обсуждается.

Там, работая в сфере обслуживания, чувствуешь себя личностью. Тут морально тяжело, потому что многие считают, что «раз я тебе плачу, ты должен танцевать передо мной и выслушивать все, что я захочу сказать».

Приятно, когда люди, приходя в заведение, чувствуют себя спокойно и расслабленно, не боятся идти на контакт и задавать вопросы, если чего-то не знают. В Минске такая культура пока не сильно развита, но я верю, что мы на пути к этому, и совсем скоро вопрос «Как дела?» не будет вводить людей в ступор и обращать в бегство. Не зря же мы так смотрим в сторону Европы и много путешествуем!