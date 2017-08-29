Жан-Клод Юнкер: Великобритания «темнит» с Brexit 29.08.2017, 11:51

Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

Глава Еврокомиссии не доволен, что Соединенное королевство не предоставляет все бумаги по Brexit.

Жан-Клод Юнкер остался не удовлетворен всеми бумагами Великобритании, представленными ею в рамках процесса выхода из состава Евросоюза. Об этом Юнкер сказал на конференции во вторник, пишет ria.ru.

"Я внимательно читал все бумаги, подготовленные правительством ее величества, и ни одна меня не удовлетворяет. Остается урегулировать огромное количество вопросов. Не только проблему с границей между Ирландией и Северной Ирландией, это очень серьезная проблема, на которую у нас нет окончательного ответа, но и статус европейцев, проживающих в Великобритании, и статус британцев, проживающих на континенте", — сказал он.

По словам Юнкера, должно быть крайне ясно, что никакие переговоры о новых экономических и торговых отношениях между Великобританией и Европой не могут быть начаты, пока не будут урегулированы все вопросы, "связанные со статьей 50, о разводе ЕС и Великобритании".

Накануне Великобритания и Евросоюз начали в Брюсселе третий раунд переговоров об условиях Brexit. Перед началом встречи главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье выразил обеспокоенность продвижением переговоров. Он отметил, что Еврокомиссия очень внимательно изучила предложения Великобритании о Brexit, представленные ранее, и, исходя из слов Барнье, в ЕС ими остались недостаточно довольны. Он также заявил, что сторонам "необходимо начать переговоры серьезно", и Евросоюз не допустит недостаточно полного разрешения всех вопросов, относящихся к Brexit. Переговорщик от ЕС выразил готовность интенсифицировать переговоры в ближайшие недели, чтобы продвинуться в них.

Барнье сказал, что необходимы "четкие бумаги" от Великобритании, чтобы переговоры были конструктивными. Чем быстрее будет устранена "двусмысленность", тем быстрее появится возможность перейти к переговорам о будущих отношениях и переходном периоде в них, отметил он.

В понедельник координатор Европарламента на переговорах по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт отметил, что права граждан, вопрос границ с Ирландией и решение вопроса финансовых обязательств Великобритании перед Евросоюзом являются приоритетными темами для обсуждения Brexit, прежде чем можно будет перейти к вопросу о будущих отношениях ЕС и страны.