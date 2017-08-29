Владельцы домов в Минске: Будем бороться не только за себя, но и за справедливость вообще 4 29.08.2017, 11:57

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Фото: tut.by

Сербские друзья Лукашенко настроили против власти вчера еще аполитичных людей.

27 владельцев усадеб по улице Вильямса судятся с Мингорисполкомом за право остаться жить в своих домах. Напомним, существует некий инвестиционный договор, по которому город «очищает» площадку, а Dana Holdings возводит на ней комплекс Минск-Мир, включающий офисные здания, жилые, в том числе — коттеджную застройку. В пятницу в районном суде минчане проиграли, а накануне написали заявление в милицию, сообщает tut.by.

Напомним, собственники домов подали коллективный иск к Мингорисполкому с требованиями признать недействительным решение Мингорисполкома о предстоящем изъятии их участков для госнужд, признать недействительным ПДП, установить факт ничтожности инвестдоговора города и инвестора ООО «Трайворст Лимитед» (зарегистрированного на Кипре, но от его имени выступает Dana Holdings). В суде люди требовали обнародовать инвестдоговор — чтобы наконец узнать, в чем заключается госнужда. Но Мингорисполком договор не показал, аргументируя, что он идет под грифом ДСП.

Суд Московского района Минска по всем пунктам коллективного иска вынес решение — отказать.

— Весь судебный процесс, который состоял из пяти заседаний и длился меньше 2 месяцев… Весь наш поселок в шоке от увиденного и услышанного в суде, — говорит Михаил Малаш, владелец дома на Вильямса. — Никто, конечно, не питал никаких иллюзий по поводу сложившейся у нас практики судопроизводства, но думали, что рамки приличия все же существуют.

— Перед последним заседанием мы случайно стали свидетелями интереснейшего события, — продолжает Михаил Малаш, — Пришли в суд Московского района, чтобы очередной раз ознакомиться с материалами дела, ожидали секретаря в коридоре у кабинета судьи. И услышали громкий разговор по телефону. Начальница юридического отдела администрации Октябрьского района (ему поручено курировать проект Минск-Мир) на весь коридор, не стесняясь присутствующих там посетителей, объясняла кому-то, что они «с судьей уже договорились». Часть этого разговора удалось записать на диктофон. На следующий день утром мы подали заявление в ГУВД Мингорисполкома об установленном факте непроцессуального вмешательства в судебную деятельность, приложив к заявлению диктофонную запись.

Как только началось заключительное заседание суда, и судья Татьяна Скопец протокольно спросила, доверяем ли мы судье, мы, истцы, хором ответили: «Не доверяем!». Я встал и сделал ходатайство об отводе судьи на основании вчерашнего факта и приложил заявление в милицию. Судья, сходив в совещательную комнату, отклонила и этот отвод (уже второй раз). В районных судах судьи сами рассматривают отводы самим себе.

В итоге в принятом решении по иску о ничтожности инвестдоговора обоснование отказа было как раз таким, как мы услышали из того телефонного разговора, то есть суд признал этот вопрос неподведомственным районному суду. По закону же, если суд принял дело к рассмотрению, значит, оно подведомственно.

Еще одним интересным фактом из невольно подслушанного в коридоре суда разговора между чиновниками Мингорисполкома оказалось то, что за глаза они, чиновники, называют нас, минчан, «зоопарком». Отчетливая запись этого есть на диктофоне.

Нам отказали практически во всех ходатайствах, даже в малозначительных, а их было около 30 за все время суда. Суд отказал нам в назначении ряда экспертиз, необходимых для прояснения ситуации. Суд не увидел связи между нашим делом и иском по ПДП, поданным нами параллельно в Экономический суд, хотя, согласно практике, суд приостанавливается, если дело, поданное в другой суд, связано с этим. В материалы дела ответчики не предоставили сам инвестиционный договор, хотя он был предметом иска. Суд счел это не мешающим дальнейшему разбирательству. Представители застройщика "Дана-Астра" и инвестора из Кипра ООО «Трайворст Лимитед» (это с ним город заключал договор) не явились в суд, хотя были вызваны судом в качестве соответчиков. Суд счел возможным в этих условиях продолжать процесс, то есть рассматривать ничтожность инвестиционного договора без самого инвестиционного договора и без представителей инвестора. Мы подали на судью жалобу в Городской суд. Нам не ответили на нее вообще, хотя месячный срок вышел. Дело по закону должны были приостановить, пока рассматривается жалоба, но этого не было сделано…

Решение суда первой инстанции жители Вильямса будут обжаловать.

— Мы теперь уже будем бороться не только за свои интересы, но за справедливость в принципе! Мингорисполком сделал все от него зависящее, чтобы против власти настроить людей, которые до этого были бесконфликтными аполитичными обывателями, — говорит Михаил Малаш.