Где в Беларуси самые радиоактивные грибы 6 29.08.2017, 11:59

7,653

Как изменилось содержание тяжелых металлов в белорусских грибах и ягодах.

Сравнение результатов радиационного контроля в течение последних пяти лет показывает, что содержание цезия-137 в ягодах и грибах постепенно уменьшается.

Самые радиоактивные грибы растут в Березинском, Чериковском, Столинском и Лельчицком районах, сообщает сайт ГУ «Беллесозащиты».

Традиционно в летний период по мере появления ягод и грибов радиологами лесхозов проводятся работы в лесных кварталах и на лесных контрольных полигонах по изучению загрязнения лесной пищевой продукции в зоне с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2. В «дарах леса» проверяется содержание радионуклида цезий-137, проводится сравнение с допустимыми уровнями, установленными в гигиеническом нормативе РДУ-99, с результатами измерений в предыдущие годы.

«При общей тенденции к уменьшению активности радионуклидов в лесной продукции, уровни загрязнения ягод цезием-137 сохраняются на высоком уровне — до 28 % ягод черники от всех проверенных в год превышают допустимый уровень 185 Бк/кг (РДУ-99)», — сказали в Беллесозащиты.

Для грибов этот показатель выше — цезием загрязнены до 37% свежих грибов от всех проверенных в год (допустимый уровень для грибов — 370 Бк/кг, согласно РДУ-99).

Результаты радиометрических измерений 2017 года показали превышение допустимых уровней содержания цезия-137 в грибах: в Брестском ГПЛХО 19% от проверенных проб грибов; в Гомельском ГПЛХО - 45%; в Гродненском ГПЛХО — 10%; в Минском ГПЛХО — 40%; в Могилёвском ГПЛХО — 25%.

Высокие уровни содержания цезия-137 в грибах были зафиксированы во многих лесхозах, в том числе в Чериковском Могилевской области (2148 Бк/кг в сыроежках), Березинском Минской области (3380 Бк/кг в сыроежках), Лельчицком Гомельской области (6851 Бк/кг в белых грибах), Столинском Брестской области (5200 Бк/кг в лисичках).

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:

ягоды и грибы собирают в лесных кварталах с плотностью загрязнения до 2 Ки/км2;

для сбора ягод и грибов подбирают лесные кварталы с наименьшим загрязнением почв радионуклидами;

собранные ягоды и грибы проверяют на содержание радионуклидов;

допустимое содержание цезия-137 в ягодах — 185 Бк/кг, в грибах — 370 Бк/кг (РДУ-99);

информацию о загрязнении территории лесного фонда цезием-137, об уровнях содержания радионуклидов в дикорастущих ягодах и грибах можно получить, обратившись на сайты лесхозов — раздел «Радиационный контроль».