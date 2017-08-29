Брестчан призвали на Акцию предупреждения в Минске 3 29.08.2017, 14:45

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Жителям города напомнили о необходимости остановить военные игры диктаторов.

Активисты распространили в Бресте огромное количество листовок с призывом остановить военные игры Лукашенко и Путина. Жителей города призвали присоединиться к Акции предупреждения, которая начнется 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади в Минске. Фото листовок, расклеенных в самых оживленных районах Бреста, активисты прислали в редакцию Charter97.org.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».