Пенсионеры в Гомеле покупают костные наборы для «котов» 12 29.08.2017, 12:21

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Гомельский активист рассказал, как он лицом к лицу столкнулся с настоящей бедностью.

Петр Кузнецов, общественный активист и создатель сайта «Сильные новости», написал у себя в Facebook о встрече с бедностью в магазине.

«Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью. В буквальном смысле, лицом к лицу.

В Евроопте в очереди в кассу пристала ко мне бабуля с извечными расспросами про дисконтную карту.

А сколько у вас процентов? А у меня пенсионная, до трех часов там три процента, а сейчас один (дело вечером было). А я во, видите, костей покупаю… Коту… Чего мне уже те проценты.

И вижу, да, пакет костей у нее, и больше ничего.

Эх, думаю, бабка, думаешь, первая ты, кто покупает кости и говорит, что коту? Многих я таких знал и знаю…

Бабуля, говорю. Вы — коту, а я на них суп варю. Их выварить, то мясокостный бульон, вкуснейшая вещь, и витаминов в нем, и минералов, больше, чем если мясо варить (что, кстати, истинная правда).

Да, да, залепетала бабка, и сразу стало понятно все насчет «кота». И аж

присела, и зацвела, и расцвела. «А потом, — говорит, — туда можно хоть гречку, хоть макароны».

Бабуля, говорю. Потом вы туда киньте луковицу, чеснока несколько зубков, пучок петрушки, пучок укропа, лавровый лист, перца горошкового и еще поварите. Мясо-овощной бульон, аромат будет стоять на всю квартиру, витаминов в нем больше, чем в аптечных витаминах. А потом уж, хотите гречку, хотите — макароны, а можно гречку с картошкой, как угодно. Зелень и луковицу вытаскивайте, они все равно полностью вывариваются, мочалка, а морковку и остальное можно и оставить.

У поляков, говорю, научился. Мясо-овощной бульон — основа многих блюд. На костях, мясо не надо (зелень, овощи — все же не мясо, по цене-то).

В это время на меня смотрела уже вся очередь и кассиры двух касс. Говорю: жил я тут раньше, да, было у меня всегда 5% на карточке, а теперь 1%, с женой разошелся, в Белице живу, там Еврооптов нет, какие карточки, холостякую, не на пельменях же жить, учимся. Все подряд проговорил.

И какие-то совершенно безумные глаза бабули. Какие-то широкие и обалделые.

И я ушел своей дорогой, и даже не думал об этом. И минут через 20 только подумал.

А что, надо было по-другому? Идеалисты скажут: надо было бабку вести в мясной отдел, купить ей 100 кг мяса.

Ерунда все это. В моей жизни было множество случаев, когда я просто так кому-то что-то покупал или давал. И всегда я уходил с ощущением пустоты и чего-то… чего-то недосделанного.

Купить-дать отнюдь не вникнуть в проблему. Купленное мясо съестся, а ощущение нищеты останется. Оно усилится, и усилится намного. Нищеты и отчаяния.

И необходимость врать на кассе, что — «коту», говорить об этом вслух и громко, когда никто и не спрашивает, а просто, чтобы себя утешить, крикнуть окружающим: «Я не бедная, я не нищая, это — кооотуууу!!» — останется.

Когда-то и я был бедным. Приходить на общую тусовку, например, на Новый год, приносить с собой еду, как тогда, в 90-х — начале 00-х, было принято, и ощущать свою ущербность… Нету кайфа жрать чужой салями, ощущая свою ущербность оттого, что принес лишь жареную вареную колбасу второго сорта… Когда-то и я был бедным, я знаю, о чем говорю.

И совершенно другое ощущение, когда в этой компании находится человек, не бедный, пришедший с салями, который начинает есть твою колбасу, и ест только ее, и ты чувствуешь: ну, я — тоже человек. И чувствуешь к нему благодарность. Хотя он, может, без задней мысли. Может, он просто ее никогда не пробовал. А тут — удивился.

И, может, в другой раз, в такой же очереди, будет эта старуха не опускать глаза со словами «это — «коту», а рассказывать такой же, как сделать из костей вкусный суп, что это поляки так делают, что там витамины и жира мало, что молодые так делают. И кассиры попробуют — я знаю, видел по ним, сейчас многие попробуют такое, кто по 300–400 рублей получает.

И, да, чистая правда. Бульон мясокостный, бульон мясо-овощной… Я сам варю… Нередко. Ребра если остаются или еще что такое… Оно и вкусно, и полезно, и легко для желудка. Чистая правда… На таком бульоне все можно готовить».