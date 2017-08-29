Как белорусский патриот «сел на хвост» НКВД 2 29.08.2017, 12:31

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История Тимофея Острикова, который десантировался в Налибокской пуще.

Парень из восточной Беларуси Тимофей Остриков родился в 1922 году под Гомелем в крестьянской семье, его отец три года сидел за решеткой за отказ вступить в колхоз. Неприязнь к большевистской власти передалась и сыну: он бежал сначала от советов и мобилизации, после – от немцев. Он не пошел ни к партизанам, ни в каратели, ни в полицию – но возвращаться в Беларусь боялся, потому что был в плену, а бывших пленных автоматически считали предателями, пишет сайт телеканала «Белсат».

В эмиграции Остриков познакомился с Ваней Запрудником, Павлом Урбаном и другими деятелями белорусского сопротивления, которых впоследствии назовут «двенадцаткой». Однако впоследствии в интервью радио «Свобода» он объяснял, что не мог жить в эмиграции и пытался вернуться в Беларусь.

«Я не мог жить за границей… А тут, безусловно, узнали американцы. Ну и согласились меня перебросить сюда. Каким способом, я же ничего не знал. Я только думал, перейду Берлин, там же переходы были. И оттуда легко можно добраться домой. Но вышло немного иначе…», – вспоминал Тимофей Остриков.

В 1951-ом он нашел контакт американской разведки

После спецподготовки в составе группы из четырех человек как полномочный представитель Рады БНР десантировался из американского самолета в Налибокской пуще. Через неделю Острикова арестовали работники НКВД – и осудили за «измену Родине с оружием в руках».

«На самом деле он не был шпион, а разведчик, потому что шпион – это чужой, кто на чужую республику работает, а Остриков работал на БНР – это та реальная страна, наша родина, которая была образована в 1918-ом году, и он отстаивал интересы своего отечества», – объясняет Алесь Евсеенко, правозащитник и друг Острикова.

Его осудили на 23 года лагерей

Тимофей Остриков отбыл полный срок в Мордовии, а после вернулся в Гомель. Еще в заключении он начал историческую работу по истории Великого княжества Литовского, по возвращении в Беларусь активно включился в общественную жизнь.

До последних дней жизни он оставался под пристальным наблюдением – восьмидесятипятилетний Остриков сильно болел, однако к нему приходили местные агенты КГБ, а государственный телеканал ОНТ сделал фильм «Резидент двух разведок». Тимофей Остриков ушел из жизни 10 лет назад и до самой смерти не был реабилитирован.