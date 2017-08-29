Александра Саснович cтартовала на US Open с победы 1 29.08.2017, 12:34

Александра Саснович

Белорусская теннисистка вышла во второй круг на заключительном турнире серии «Большого шлема».

В первом поединке Саснович (которая имеет 88-й номер мирового рейтинга) обыграла американку Джулию Босеруп (115) — 6: 2, 6: 2, передает БелТА.

Дальше её ждёт встреча с австралийской теннисисткой Эшли Барти (43). Соперница нашей теннисистки на старте турнира выиграла у хорватки Анны Конюх (23) — 4:6, 6:0, 6:1.

В соревнованиях мужских пар на US Open выступят два белорусских теннисиста. Максим Мирный вместе с поляком Мартином Матковским в первом раунде встретится с американским дуэтом Тейлор Фритцле/Рейли Опелка. А белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо выйдут против итальянско-французского тандема Андреас Сеппи/Адриан Маннарино.