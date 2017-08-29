закрыть
29 августа 2017, вторник, 14:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александра Саснович cтартовала на US Open с победы

1
  • 29.08.2017, 12:34
Александра Саснович

Белорусская теннисистка вышла во второй круг на заключительном турнире серии «Большого шлема».

В первом поединке Саснович (которая имеет 88-й номер мирового рейтинга) обыграла американку Джулию Босеруп (115) — 6: 2, 6: 2, передает БелТА

Дальше её ждёт встреча с австралийской теннисисткой Эшли Барти (43). Соперница нашей теннисистки на старте турнира выиграла у хорватки Анны Конюх (23) — 4:6, 6:0, 6:1.

В соревнованиях мужских пар на US Open выступят два белорусских теннисиста. Максим Мирный вместе с поляком Мартином Матковским в первом раунде встретится с американским дуэтом Тейлор Фритцле/Рейли Опелка. А белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо выйдут против итальянско-французского тандема Андреас Сеппи/Адриан Маннарино.


Мнение

Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
Какими будут перемены в Беларуси?
Какими будут перемены в Беларуси? Евгений Афнагель
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз