У Путина истерика 3 Кирилл Сазонов, site.ua

29.08.2017, 12:59

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Кирилл Сазонов

Новая геополитическая ось Киев – Варшава – Вашингтон уже не только обозначила себя, но и прирастает партнерами.

В Киеве 11 государств представили неформальную альтернативу блоку НАТО, состоящую из восточноевропейского блока, Турции, США, Канады и Великобритании. В Москве истерика. Париж, Берлин и Брюссель хранят озабоченное молчание…

На днях специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО, как и Альянс не готов ее сейчас принять. Это заявление вызвало сдавленные крики "Зрада" в стране и радостное возбуждение в Кремле. Мол, Трамп – наш! Не хотят брать Украину в НАТО. Нам оставят. На самом деле причин грустить у украинцев после этого заявления совсем нет. И уж тем более не стоит радоваться представителям России.

В первую очередь потому, что никаких сенсаций Волкер не озвучил. Да, Украина пока не готова к вступлению в Альянс хотя бы просто потому, что еще не перешла на стандарты НАТО. В вооружении, системе воинских званий, структуре вооруженных сил. Да не все генералы у нас еще по-английски говорить научились. А надо. Ну и в самом Альянсе хватает членов в плохом смысле этого слова, которые не готовы терять деньги на бизнесе с РФ ради туманных перспектив защиты свободы далекой от них независимой Украины. Помните, как Нидерланды упирались подписанию Ассоциации с ЕС? Там ничего личного, у них серьезный бизнес с Россией. С НАТО будет еще сложнее.

Так что прав Курт Волкер, десять раз прав – формальное вступление Украины в НАТО вопрос долгий и трудный. И, кстати, по факту не такой уж и принципиальный. Формальное членство в НАТО не слишком помогло Турции после сбитого российского самолета. Про Будапештский меморандум кому-то напомнить? Не в бумажке счастье. А в фактическом положении дел и реальных интересах. И тут у Украины все очень даже интересно складывается. А для России совсем наоборот. Мы на сегодняшний день проводим общие учения со странами НАТО и принимаем активное участие в миротворческих операциях. У нас если не самая сильная армия в Европе, то одна из самых сильных. С реальным боевым опытом столкновений с наиболее вероятным противником нормальных стран и здравого смысла. Это факт, от которого США отказываться не собирается. Слова в таких случаях просто выполняют задачу маскировки реальности. Так что перейдем от настоящего к будущему, контуры которого так четко проявились именно на параде 24 августа в Киеве.

Украина действительно сделала презентацию одного из сильнейших военных игроков в Европе. Тем более с реальным боевым опытом защиты от агрессора, который угрожает общей безопасности. Это очень серьезно и гораздо мощнее, чем экономический потенциал нашей страны. Однако все понимают, что самая богатая страна ничего не стоит, если не может себя защитить либо не имеет надежных и сильных друзей. Все заинтересованные стороны этот фактор учитывали и потому на парад в Украину официально делегировали министров обороны. И военных, для участия в параде. Что вызвало очередной приступ истерики в РФ.

На военном параде присутствовали министры обороны 11 стран. Кроме Украины там присутствовали главы военных ведомств США, Великобритании, Польши, Латвии, Черногории, Эстонии, Литвы, Турции, Канады и Молдовы. Для полноты картины вместе с украинскими военными по Крещатику прошли солдаты из этих стран. И как это называется? Правильный ответ – парад союзников. В честь Дня Независимости Украины в Киеве прошел парад вооруженных сил фактически нового геополитического оборонного (так принято говорить) Альянса. Ну а пределы необходимой обороны мы устанавливаем сами, исходя из общих интересов. Общих интересов участников Альянса, естественно.

Показательная демонстрация нового неформального объединения военного потенциала стран Восточной Европы, Великобритании, США и Канады выглядит куда убедительнее, чем заявления изрядно потерявшего в скорости реакции и способности к резким движениям блока НАТО. Украина и Польша – две сопоставимые по размерам мощные армии, которые в коалиции самая серьезная сила в Европе. Турция – тот же масштаб. Поддержку США, Великобритании и Канады невозможно переоценить. Добро пожаловать в новую реальность, дорогие друзья и недорогие враги. Союз пока неформальный – но нас это не смущает. А вам от этого не легче.

Очень характерно выглядит на этом фоне реакция старой Европы. Париж, Берлин и Брюссель хранят недоуменное многозначительное молчание. Их министры на параде не присутствовали, военные по Крещатику не шли, хотя двери для них, наверняка были открыты до последнего дня. Похоже, политические элиты этих государств не желают следовать старой мудрости "Кто хочет мира, пусть готовится к войне". Они предпочитают выражать глубокую озабоченность российской агрессией, вести бесконечные переговоры о примирении и пытаться задобрить агрессора. Санкции – это максимум, на что хватает их решимости. А новая геополитическая ось "Киев – Варшава – Вашингтон" уже не только обозначила себя, но и прирастает партнерами.

Кирилл Сазонов, site.ua