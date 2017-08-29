Брижит и Эмманюэль Макрон взяли собаку из приюта 29.08.2017, 13:11

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Нового обитателя Елисейского дворца назвали Немо.

В эти выходные взяли из приюта черную собаку — помесь лабрадора и гриффона. Нового обитателя Елисейского дворца назвали Немо, сообщает Le Figaro.

По словам Наташи Арри, главы приюта для животных под Парижем, Брижит Макрон в первый раз посетила приют в начале августа и рассказала, что она и ее муж хотят взять собаку. Тогда же «первая дама» Франции называла критерии, которыми должен обладать «идеальный кандидат».

Через несколько недель ассоциация выбрала для президентской четы черного пса по имени Марен, которого бывшие хозяева бросили в городе Тюлль (к слову, мэром Тюлля был предшественник Эмманюэля Макрона Франсуа Олланд). Точный возраст пса неизвестен: ему от одного до двух лет.

Как рассказала Наташа Арри, Марен понравился президенту «с первого взгляда», но он решил дать ему другую кличку — Немо. В Елисейском дворце объяснили, что такую кличку выбрали, потому что Эмманюэль Макрон обожает роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», в котором капитан Немо управляет подводным кораблем «Наутилус». А еще потому, что в этом году домашним питомцам во Франции принято давать клички на «н».

В приюте рассказали, что Эмманюэль Макрон выплатил за Немо требующиеся 250 евро, не пожелав взять собаку в подарок. И подчеркнули, что гордятся, что один из их питомцев стал «первой собакой Франции».

Предыдущему президенту Франции Франсуа Олланду щенка черного лабрадора подарила Федерация французских ветеранов Монреаля на Рождество в 2014 году. Щенка-девочку назвали Филаэ. Она до сих пор живет с Олландом, который иногда лично ее выгуливает.

Вот уже полвека все французские президенты заводят собак, которым выпадает удача жить вместе с ними в Елисейском дворце с большим садом. Многие президенты выбирали лабрадоров.