Лукашенко начал массовую зачистку «в верхах» 16 29.08.2017, 13:29

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Шесть замминистров лишились постов.

Правительство постановлением Совмина № 656 от 28 августа освободило от должности шестерых заместителей министров. Двое попали под сокращение, один — в отставку, остальные — ушли на новую работу, пишет tut.by.

В частности с формулировкой «в связи с переводом к другому нанимателю» ушла с должности заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич. По аналогичной причине покидают должности заместитель Лилии Ананич Владимир Рябоволов и замминистра культуры Василий Черник.

Под сокращение попали Наталья Жамойтина, замминистра транспорта и коммуникаций, и Александр Шестаков, замминистра архитектуры и строительства.

Валерий Шевчук освобожжден от должности заместителя министра здравоохранения — директора Департамента фармацевтической промышленности в связи с выходом в отставку.