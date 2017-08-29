Правительство Румынии сообщило о переходе на евро 3 29.08.2017, 13:40

Бухарест уже выполнил требования о вступлении в валюту.

Министр иностранных дел страны сказал, что экономика Румынии уже выполнила требования о вступлении в валюту, но она ожидала пять лет для защиты доходов пенсионеров, сообщает independent.co.uk.

Румыния станет первой страной, присоединившейся к евро, поскольку Литва приняла валюту в 2015 году.

Девятнадцать из 28 членов ЕС в настоящее время используют валюту, хотя Черногория, которая в настоящее время не является государством-членом, также в одностороннем порядке приняла ее.

Уже сегодня мы отвечаем всем формальным требованиям, и могли бы вступить в валютный союз даже завтра, — сказал Теодор Мелескану, — но опасаемся, что это окажет негативное влияние на доходы самых бедных, и пенсионеров.

Комментарии Мелескану приходят после успешного анализа экономических данных еврозоны, что свидетельствует о том, что валютная зона завершает восстановление после кризиса, который преследовал ее с 2008 года.