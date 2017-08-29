Глава Apple получил рекордную прибыль 1 29.08.2017, 13:45

Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук получил премию в размере $ 89,2 миллионов.

Кук получил вознаграждение в виде 560 тыс. акций Apple. Половина из них - поощрение за результативность деятельности фирмы, пишет u-news.com.ua.

Менеджера премировали, потому что за последние кола лет ценные бумаги корпорации лучшие результаты, чем другие компании компаний, акции которых входят в биржевой индекс S & P 500.

В августе 2017 года акции Apple выросли до рекордных $ 159,75. В корпорации не сообщают, как Тим Кук распоряжаться деньгами. Впрочем ранее он заявлял, что большую часть своих состояний тратит на благотворительность.