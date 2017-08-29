Юрий Ляшенко: Акция предупреждения состоится благодаря мужеству белорусов 1 29.08.2017, 13:48

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Юрий Ляшенко

Люди доказали, что они умеют сплотиться и в нужный момент выйти на Площадь.

Об этом сайту Charter97.org заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Светлогорске Юрий Ляшенко.

- Планируете ли вы принять участие в приближающейся Акции предупреждения против российско-белорусских военных учений «Запад-2017»?

- Естественно, я буду на Акции предупреждения в Минске 8 сентября! На нее действительно важно выйти, потому что российские войска в огромном количестве прибывают на территорию Беларуси и угроза того, что они останутся насколько высока, что нам необходимо реагировать.

Учения могут оказаться провокацией со стороны России. Недавно Путин внес в Госдуму законопроект об использовании ПВО на границе Беларуси с ЕС, то есть потихоньку российские войска наводняют нашу страну.

- Чтобы вы хотели сказать белорусам накануне Акции предупреждения?

- Однозначно на акцию 8 сентября необходимо выйти. Мы должны показать, что нам не нужны чужие войска на нашей территории. Мы независимая страна, которая против военных учений с Россией.

- Одного из лидеров БНК Николая Статкевича арестовали на 20 суток, вчера также был задержан координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. На ваш взгляд, повлияют ли аресты оппозиционных политиков на проведение Акции предупреждения?

- Эти события не должны повлиять на акцию. Арестовав Николая Статкевича, власти использовали старую методику. Лидер БНК уже был задержан перед праздничной акцией 1 мая. Но белорусы показали, что они умеют сплотиться, чтобы в нужный момент выйти на Площадь. Также и Акция предупреждения состоится благодаря мужеству и солидарности простых людей.

Хочу подчеркнуть, что, несмотря ни на что, нужно выходить на Октябрьскую площадь в Минске в 19.00 8 сентября и протестовать против «Запада-2017».

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».