В «ДНР» заявили о бегстве Прилепина 3 29.08.2017, 13:52

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Захар Прилепин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский писатель не выдержал провала проекта «Малороссия».

Российский писатель Захар Прилепин, по неподтвержденным данным, покинул службу в воинских подразделениях самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и сбежал с Донбасса. Об этом со ссылкой на стороника сепаратистов блогера Александра Жучковского сообщило украинское агентство УНИАН.

По данным Жучковского, проблемы у Прилепина возникли после провала проекта создания «государства Малороссия», основным инициатором создания которого якобы он был. Писатель опровергает информацию о том, что он прекратил службу в «ДНР». «Меня никто не может уволить, мне ничего нельзя запретить делать», – заявил Прилепин, отметив, что он скоро вернется на Донбасс. Лидеры «Донецкой народной республики» информацию о прекращении сотрудничества с Прилепиным пока не прокомментировали.

Захар Прилепин стал заместителем командира одного из воинских подразделений сепаратистов в феврале этого года, также заняв пост советника лидера «ДНР» Александра Захарченко. В июле Захарченко заявил о создании на территории Украины нового государства – «Малороссии». В Кремле слова Захарченко назвали «личной инициативой».