Соседи шокирующего особняка под Минском: Хозяин – хороший семьянин 2 29.08.2017, 14:15

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Что известно о владельце дома с черепами в Ратомке.

История о доме с черепами в Ратомке получила большой резонанс. Хозяин нашумевшего дома, как и автор работ, сейчас находятся в России. Портал tut.by узнал, что автор чертей на крыше — известный в Витебске скульптор Константин Савицкий-Кукольник. А у хозяина есть еще один дом с чертями.

Дом в Ратомке строит бизнесмен Денис. Известно, что у него есть еще один дом под Витебском, где тоже не обошлось без чертей. Автор и исполнитель всех работ — витебский скульптор Константин Савицкий-Кукольник.

— Все идет через художника, он основной вдохновитель скульптур в Ратомке, — рассказала о Константине его близкая подруга. — Это очень талантливый человек, увлеченный работой. Константина знаю как замечательного друга, хорошего семьянина. Два года назад была организована его персональная выставка в Витебске. Минувшим летом его работы можно было увидеть в Городе мастеров на «Славянском базаре».

Как создавались шедевры для Ратомки, можно подсмотреть на его страничке во ВКонтакте. В августе прошлого года Константин выложил в соцсеть заготовку одного из персонажей — того самого, что ползет по крыше дома в Ратомке.

Через месяц — опубликовал еще одну заготовку.

Известно, что Константин увлекается мотоциклами, создает для них специальную атрибутику.

Согласно байкерским убеждениям, черпа и черти — это оберег от смерти. «Когда смерть приходит, она видит череп, понимает, что уже побывала здесь и уходит, никого не забрав», — объяснил один из байкеров. Вполне вероятно, что именно такой посыл был и у всей атрибутики в доме в Ратомке — черти и черепа там использовались как оберег.

Константин Савицкий-Кукольник также создал и оберег для машины бизнесмена Дениса — выковал брутальный череп на бампер и забавного чертика.

За счет этого автомобиль бизнесмена оказался настолько примечательным, что его фотографировали на мобильные телефоны и жители Ратомки, и персонал «Сайгона» в Ждановичах, в котором пару раз обедал бизнесмен.

Второй дом под Витебском внешне смотрится скромно — на крыше нет чертей. Зато они есть во дворе. По задумке скульптора, черти как будто нависают над пеклом, в котором горит огонь. Рядом — фигура смерти с косой. Судя по тому, как активно фотографируются на фоне этих чертей гости, их они не пугают.

После публикации в СМИ дом бизнесмена в Ратомке стал очень популярным — люди хотя посмотреть на него вживую.

— Живу в нескольких улицах отсюда, но даже не подозревала, что у нас есть такой дом. Вот приехала посмотреть, — рассказала симпатичная женщина, которая подъехала с подругой на мерседесе. — Мне рассказали, что в этом доме были знакомые знакомых и очень впечатались бассейном — кроваво-красным, с торчащими черными руками по периметру. Видно, человек очень творческий и умеющий впечатлять.

Прораб Алексей, которого застали у дома в Ратомке, рассказал, что в предыдущей публикации мы ошиблись с названием камня. Исправляемся — это не жадеит, а змеевик.

— Такого камня много на Урале, его хоть бесплатно бери. Так что слухи о том, что это очень дорогое удовольствие, сильно преувеличены местными жителями, — заверил Алексей.