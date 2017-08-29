Алкоголь в Беларуси могут начать продавать с 21 года 4 29.08.2017, 14:20

«Палатка» готовит свой вариант «сухого закона».

«Депутаты» «парламента» хотят бороться с алкоголем: от запрета детского шампанского до возрастного ограничения. В «парламенте» даже создают антиалкогольную «депутатскую» группу.

«Мы ни в коем случае не говорим о сухом законе и о том, что люди не смогут приобрести алкогольные напитки. Все наши предложения направлены в первую очередь на безопасность детей», – цитирует депутата Максима Мисько belta.by.

При этом депутат противоречит себе и отмечает, что доступ к алкоголю нужно ограничить.

Депутат Ольга Политико уточняет, что проблема уменьшения вредных последствий употребления алкоголя – комплексная.

«С одной стороны, речь идет о балансе экономических интересов (доходы бюджета от реализации пива и алкоголя) и необходимости укрепления здоровья нации. С другой стороны, важно понимать и устранить причины пьянства и алкоголизма. По моему мнению, наиболее эффективные «прививки» от пагубной привычки – хорошая работа с достойным заработком и крепкая семья», – рассказала она.

Среди инициатив, которые уже сейчас предлагают парламентарии:

— ввести запрет на торговлю алкоголем на АЗС (речь идет о запрете продажи алкоголя, который крепче 7 градусов, пиво под эту категорию не подпадает);

— ограничение времени продажи алкоголя в магазинах с 22:00 до 9:00 (исключение – кафе, бары, рестораны, за которыми останется право реализации алкоголя ночью);

— повышение возрастного порога продажи алкоголя (например, до 21 года);

— проработать вопрос об организации изолированных отделов для розничной торговли алкоголем в супермаркетах;

— пересмотреть требования к объему тары (например, запретить продавать алкоголь в бутылках больше 1,5 литра);

— усилить борьбу с нелегальным производством и реализацией алкоголя;

— полностью запретить использовать алкогольную тематику при производстве напитков для детей.